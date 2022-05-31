Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"К Российской Федерации нет доверия. Нет гарантий, что в тот момент, когда мы разминируем территории и путь для судов откроется, Россия не воспользуется этим и не пойдет в наступление. Даже если к процессу конвоирования зерна из украинских портов присоединится Турция. Весомым моментом является позиция России, которая сказала: "Пусть Украина разминирует территорию и мы обеспечим выход судов с пшеницей для транспортировки в необходимые регионы". Это значит, что РФ не готова никого туда впустить, чтобы обеспечить транспортировку зерна. А это вообще маразм. Мы полностью теряем контроль над ситуацией", - отметил Михненко.

Военный эксперт добавил, что конвой для транспортировки зерна из Украины может состоять только из нейтральных стран, на которые Россия согласится.

"В этой ситуации есть такой значимый аспект как Российская Федерация. Все стороны будут действовать, чтобы Россия пошла на компромисс. В составе военных конвоев для экспорта зерна из Украины могут быть страны Черноморского региона: Румыния или Болгария. РФ на это не согласится, ведь это страны НАТО. Соединенные Штаты Америки и Великобританию Россия не воспримет как страны, которые будут обеспечивать конвоирование зерна. И Лондон к этому также не склонен. Так что у нас ситуация, когда конвой может состоять из нейтральных стран, которые РФ может воспринять", - отметил Антон Михненко.

Reuters сообщает, что Турция ведет конфиденциальные переговоры как с РФ, так и с Украиной, чтобы открыть коридор для зерна через Босфор.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва разблокирует судоходство в Черном море, если Украина разминирует прибрежные воды.

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