Россия может в течение недели-двух перетащить еще военных к границам Украины и тогда будут возможны разные сценарии, - Климкин

Об этом он рассказал в эфирепрограммы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.



"Вокруг наших границ, по разным подсчетам, есть от 54 до 58 батальонно-тактических групп. Конечно, этого недостаточно для полномасштабного наступления, блитцкрига и всех других вещей - это невозможно с современными войсками. Да и, в конце концов, закончится самоубийственное для политической карьеры Путина", - сказал Климкин.



Он отметил, что увеличить присутствие этих сил Россия может достаточно быстро – от недели до двух, перетащить еще 25-30 батальонно-тактических групп.



"Тогда будет критическое преимущество вместе с авицией и ракетным вооружением на некоторых направлениях, при чем я не исключаю любых сценариев, включая точечный удар по Киеву, поскольку столица очень критична для нашей страны. Включая точечные удары по Югу, потому что Юг тоже очень уязвим", - сказал экс-министр.



Климкин подчеркнул, что не следует исключать угрозы реальной военной эскалации со стороны РФ.



"Мы, конечно, можем поиграть в сценарии, но тем не менее, я бы не исключал угрозы реальной военной эскалации со стороны Путина в этом году. Я не думаю, что это произойдет в ближайшие дни или недели. Это моя оценка как политической, так и военной ситуации, но я считаю, что Путин будет искать этот повод, будет последовательно создавать дестабилизацию: и социальную, и экономическую, и энергетическую в Украине; будет пытаться искать сценарии, а сценаристов у него, к сожалению, много", - заявил экс-глава МИД .



По мнению Климкина, Россия развернула против Украины гибридную войну в разных общественных сферах.



"Я категорически против паники – здесь я абсолютно согласен, паниковать – это последнее дело. Да и видеть, как растут наши ценные бумаги – это реально гибридная война против нашей экономики. Я категорически против настройки нашей власти – давайте всем скажем: "В Багдаде все спокойно", - резюмировал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал актуальную цифру российских войск на границе с Украиной. По состоянию на 24 января это 109 тыс. военных компонентов и 10-11 тыс. сопровождения.