Россия может в течение недели-двух перетащить еще военных к границам Украины и тогда будут возможны разные сценарии, - Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вокруг границ Украины недостаточно батальонно-тактических групп для полноценного наступления РФ, однако Россия может быстро увеличить присутствие этих военных сил
Об этом он рассказал в эфирепрограммы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.
"Вокруг наших границ, по разным подсчетам, есть от 54 до 58 батальонно-тактических групп. Конечно, этого недостаточно для полномасштабного наступления, блитцкрига и всех других вещей - это невозможно с современными войсками. Да и, в конце концов, закончится самоубийственное для политической карьеры Путина", - сказал Климкин.
Он отметил, что увеличить присутствие этих сил Россия может достаточно быстро – от недели до двух, перетащить еще 25-30 батальонно-тактических групп.
"Тогда будет критическое преимущество вместе с авицией и ракетным вооружением на некоторых направлениях, при чем я не исключаю любых сценариев, включая точечный удар по Киеву, поскольку столица очень критична для нашей страны. Включая точечные удары по Югу, потому что Юг тоже очень уязвим", - сказал экс-министр.
Климкин подчеркнул, что не следует исключать угрозы реальной военной эскалации со стороны РФ.
"Мы, конечно, можем поиграть в сценарии, но тем не менее, я бы не исключал угрозы реальной военной эскалации со стороны Путина в этом году. Я не думаю, что это произойдет в ближайшие дни или недели. Это моя оценка как политической, так и военной ситуации, но я считаю, что Путин будет искать этот повод, будет последовательно создавать дестабилизацию: и социальную, и экономическую, и энергетическую в Украине; будет пытаться искать сценарии, а сценаристов у него, к сожалению, много", - заявил экс-глава МИД .
По мнению Климкина, Россия развернула против Украины гибридную войну в разных общественных сферах.
"Я категорически против паники – здесь я абсолютно согласен, паниковать – это последнее дело. Да и видеть, как растут наши ценные бумаги – это реально гибридная война против нашей экономики. Я категорически против настройки нашей власти – давайте всем скажем: "В Багдаде все спокойно", - резюмировал он.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал актуальную цифру российских войск на границе с Украиной. По состоянию на 24 января это 109 тыс. военных компонентов и 10-11 тыс. сопровождения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.49
Покупка 28.49Продажа 28.86
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное