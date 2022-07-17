Россия может увеличить уровень эскалации только используя оружие массового уничтожения, - дипломат Хара
Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что у российских войск нет возможности в разы усилить свои силы для того, чтобы возобновить наступление на территорию Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Уровень эскалации в российско-украинской войне, который мы ощущали до сих пор, Россия может увеличить только используя оружие массового уничтожения. Также следует учитывать возможности россиян. Следует наблюдать могут ли россияне нарастить силы для повторного наступления. Однако то, что они концентрируют силы и стягивают военную технику на ключевых направлениях, в частности, на Донбассе, является фактом", - пояснил Хара.
Дипломат подчеркнул, что Россия будет усиливать ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.
"Безусловно, что оккупанты усиливают свои войска и перебрасывают технику на все направления. Однако увеличить свои войска в разы у них нет возможности. Они будут только увеличивать интенсивность террористических атак на города Украины. То есть мы не увидим ничего того, чего не видели до сих пор от Российской Федерации", – добавил он.
- В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 июля говорится, что российские войска скорее всего после "оперативной паузы" могут начать масштабное наступление вдоль линии Славянск - Сиверск - Бахмут. Однако признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено нет
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