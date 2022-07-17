English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия может увеличить уровень эскалации только используя оружие массового уничтожения, - дипломат Хара
Эксклюзив

Россия может увеличить уровень эскалации только используя оружие массового уничтожения, - дипломат Хара

17 июля, 2022 воскресенье
15:17
война с Россией

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что у российских войск нет возможности в разы усилить свои силы для того, чтобы возобновить наступление на территорию Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уровень эскалации в российско-украинской войне, который мы ощущали до сих пор, Россия может увеличить только используя оружие массового уничтожения. Также следует учитывать возможности россиян. Следует наблюдать могут ли россияне нарастить силы для повторного наступления. Однако то, что они концентрируют силы и стягивают военную  технику на ключевых направлениях, в частности, на Донбассе, является фактом", - пояснил Хара.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет усиливать ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Безусловно, что оккупанты усиливают свои войска и перебрасывают технику на все направления. Однако увеличить свои войска в разы у них нет возможности. Они будут только увеличивать интенсивность террористических атак на города Украины. То есть мы не увидим ничего того, чего не видели до сих пор от Российской Федерации", – добавил он.

  • В отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 июля говорится, что российские войска скорее всего после "оперативной паузы" могут начать масштабное наступление вдоль линии Славянск - Сиверск - Бахмут. Однако признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено нет

    Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
ядерное оружие
Читайте также:
16 июля, 2022 суббота
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
Дональд Трамп
16 июля, 2022 суббота
Фукуяма предупредил Украину об угрозах, которые несет возвращение Трампа в Белый дом
17 июля, 2022 воскресенье
Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
17 июля
16:09
Путин посетит Ближний Восток и проведет встречи с лидерами Турции и Ирана, - WSJ
15:46
гривны
Правительственная программа по компенсации зарплат помогла трудоустроить 7,4 тыс. переселенцев
15:43
Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту: в Виннице отказались сносить Дом офицеров, в который попала российская ракета
15:35
Уже 500 бурят отказались воевать против Украины, - росСМИ
15:28
Марио Драги
Бизнес, местные власти и профсоюзы Италии просят премьер-министра Драги не уходить в отставку
15:27
Эксклюзив
Иран
Иран играет тоньше и на нескольких досках, в отличие от России, - эксперт-международник Данилов
15:23
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой против негативных процессов в крупном бизнесе, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
15:22
Нацгвардиец сбил "Иглой" шестой Су-25 россиян
15:14
Эксклюзив
Россияне в Херсоне напуганы и постоянно ищут партизан, - и.о. мэра
15:10
Президента Сербии Вучича не пустили в Хорватию, - СМИ
14:50
Обновлено
На Харьковщине россияне ранили женщину и вызвали загорание домов и автомобилей
14:45
В России кончаются ветеринарные препараты. В частности, вакцина от бешенства
14:37
SWIFT
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы SWIFT
14:35
Полномасштабная война РФ против Украины: в Славянске оккупанты убили 19 гражданских, 74 ранили
14:33
РФ потеряла в Украине треть своих сухопутных войск, - глава комитета начальников штабов Британии
14:24
Эксклюзив
На фото украинское поле пшеницы
Россияне на Николаевщине обстрелами сознательно уничтожают зерно, - журналистка
14:09
МН17
В Украине вышел трейлер фильма о сбитии россиянами пассажирского самолета рейса MH17
14:05
Эксклюзив
ВСУ на Харьковщине в тылу россиян уничтожает логистические центры и склады вооружения, - депутат горсовета Корсунов
14:01
В Виннице в последний путь провели погибшую в результате российского обстрела четырехлетнюю Лизу
13:53
Эксклюзив
30% учебных заведений на Черкасчине не готовы к очной учебе, - руководитель ОВА
13:43
Эксклюзив
Путин должен уйти из Украины: никаких уступок и компромиссов с агрессором быть не может, - польский генерал Скшипчак
13:40
Наталья Диденко
Небольшие дожди, солнечная и теплая погода, - синоптик Наталья Диденко дала прогноз на 18 июля
13:34
бензин
В Украине дешевеет дизтопливо: в среднем цена упала на 30 коп.
13:32
Эксклюзив
Уже очевидно, что в бункере идет внутренняя борьба, – политолог Пионтковский
13:32
Оккупанты ракетами и артиллерией обстреляли Сумщину, есть разрушения
13:19
Российские обстрелы Южмаша в Днепре: спасатели потушили пожар
13:15
В бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине
13:06
В Германии цены на газ стабилизировались и расти не будут, но запасов не хватит на зиму
12:59
ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Алчевске
12:56
"Не мог уснуть, когда я женщину убил". Оккупант рассказал, как расправлялся над гражданскими украинцами
12:46
Инфографика
Курс валют на 17 июля: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
12:40
Обновлено
В Николаеве в результате ракетных обстрелов оккупантов горят два промышленных предприятия
12:34
Украина побила рекорд по количеству медалей на Всемирных играх
12:31
Украинские военные ликвидировали российского командира взвода снайперов, - офицер ВСУ Штефан
12:14
Выброс токсинов в результате обстрела Южмаша: терроборона опровергла фейк
12:00
Россия пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна
11:48
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Увеличение добычи нефти Саудовской Аравией поможет снизить доходы РФ, - Ермак
11:36
Эксклюзив
У России нет потенциала для повторного наступления на Киев из Беларуси, - польский генерал Скшипчак
11:32
В МИД к годовщине крушения МН17 призвали привлечь к ответственности виновных
11:29
В Черном и Средиземном морях по меньшей мере 9 российских судов с ракетными установками
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV