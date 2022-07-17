Россия может увеличить уровень эскалации только используя оружие массового уничтожения, - дипломат Хара

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уровень эскалации в российско-украинской войне, который мы ощущали до сих пор, Россия может увеличить только используя оружие массового уничтожения. Также следует учитывать возможности россиян. Следует наблюдать могут ли россияне нарастить силы для повторного наступления. Однако то, что они концентрируют силы и стягивают военную технику на ключевых направлениях, в частности, на Донбассе, является фактом", - пояснил Хара.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет усиливать ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Безусловно, что оккупанты усиливают свои войска и перебрасывают технику на все направления. Однако увеличить свои войска в разы у них нет возможности. Они будут только увеличивать интенсивность террористических атак на города Украины. То есть мы не увидим ничего того, чего не видели до сих пор от Российской Федерации", – добавил он.