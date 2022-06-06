Россия может устроить провокацию в Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - центр при СНБО
Российская пропаганда дискредитирует руководство Украины, распространяя фейки о сбыте западного оружия, возможна провокация
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram.
"Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают требуемого результата россиянам и не приводят к остановке транспортировки оружия. Поэтому к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле", - заявили в Центре.
Аналитики считают, что возможна "провокация на территории Европы с использованием оружия, аналогичного тому, которое передается Украине".
"Устроенный Россией возможный теракт с жертвами может стать переломным моментом в истории снабжения оружием и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ нанесет новые удары по Украине, если Запад будет передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.
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