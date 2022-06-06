Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram.

"Обстрелы железнодорожных узлов Украины не дают требуемого результата россиянам и не приводят к остановке транспортировки оружия. Поэтому к этой теме активно начали подключать атаки в информационном поле", - заявили в Центре.

Аналитики считают, что возможна "провокация на территории Европы с использованием оружия, аналогичного тому, которое передается Украине".

"Устроенный Россией возможный теракт с жертвами может стать переломным моментом в истории снабжения оружием и "козырем" ручной пропаганды Кремля", - говорится в сообщении.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ нанесет новые удары по Украине, если Запад будет передавать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.