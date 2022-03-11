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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия может усилить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, - Генштаб ВСУ

Россия может усилить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, - Генштаб ВСУ

11 мартa, 2022 пятница
19:42

Российские оккупанты могут проводить информационные и психологические акции с целью подрыва доверия населения к местной власти в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Вместе с тем, основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли. Существует высокая вероятность усиления РФ террористических методов ведения боевых действий, нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, запугивание местного населения, проведение информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространение дезинформации, захват местного населения в заложники", - заявили в Генштабе.

Там добавили, что войска РФ не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.

"Для этого проводят мероприятия по формированию и слажению резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.
Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен", - отметили в Генштабе.

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