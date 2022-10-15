Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут. И наоборот, - Маск
Основатель Space X миллиардер Илон Маск заявил, что РФ может уничтожить США и Европу менее чем за полчаса и наоборот в случае применения странами ядерного оружия
Об этом он заявил в твиттере.
"Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие - вообще оказаться в такой ситуации", - сказал он.
При этом он уточнил, что равноценная возможность есть и у США и Европы.
"Наверное, ни один умный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что если бы мы имели дело с умными людьми, у нас бы не было войн", - написал Маск.
- 14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться в около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.
- 15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и с другими компаниями спутниковой связи.
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