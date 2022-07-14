Россия может уничтожить портовую инфраструктуру Одессы сразу после вывоза зерна, – эксперт-международник Куса
Эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса выразил опасение, что страна-агрессорка Российская Федерация может уничтожить портовую инфраструктуру Украины после того, как из наших портов будет вывезено зерно
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия может пойти на обострение. Когда начнется вывоз зерна из украинских портов, или зерно уже будет вывезено, Российская Федерация может нанести ракетные удары по портовой инфраструктуре и элеваторам в Одессе и другим портам", - отметил Куса.
Эксперт-международник добавил, что страна-агрессорка Российская Федерация не наносит удары по портам, ведь продолжаются переговоры по вывозу зерна.
"Худший сценарий даже не нападение на корабли с зерном или подрыв судна на мини. Россия может уничтожить порты и лишить нас возможности вывозить зерно морем в ближайшем будущем. РФ пока не бьет по этой инфраструктуре именно потому, что продолжаются переговоры по вывозу зерна", – заметил Илия Куса.
13 июля в Стамбуле прошла встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН по деблокаде экспорта украинского зерна.
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