Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия может пойти на обострение. Когда начнется вывоз зерна из украинских портов, или зерно уже будет вывезено, Российская Федерация может нанести ракетные удары по портовой инфраструктуре и элеваторам в Одессе и другим портам", - отметил Куса.

Эксперт-международник добавил, что страна-агрессорка Российская Федерация не наносит удары по портам, ведь продолжаются переговоры по вывозу зерна.

"Худший сценарий даже не нападение на корабли с зерном или подрыв судна на мини. Россия может уничтожить порты и лишить нас возможности вывозить зерно морем в ближайшем будущем. РФ пока не бьет по этой инфраструктуре именно потому, что продолжаются переговоры по вывозу зерна", – заметил Илия Куса.

13 июля в Стамбуле прошла встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН по деблокаде экспорта украинского зерна.

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