Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море продолжают боевое дежурство четыре надводных носителя высокоточного оружия с суммарным залпом 26 крылатых ракет "Калибр", также маневрируют вдоль крымского побережья три больших десантных корабля", – говорится в сообщении.

Не исключено, что, прикрывая свои поражения по линии фронта, враг может активизировать ракетные удары и обстрелы реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией тыловых районов и освобожденных населенных пунктов.

В ОК "Юг" настойчиво призывают не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.