Россия может ударить с Черного моря 26 "калибрами", — ОК "Юг"
В Черном море продолжают боевое дежурство четыре надводных носителя высокоточного оружия
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море продолжают боевое дежурство четыре надводных носителя высокоточного оружия с суммарным залпом 26 крылатых ракет "Калибр", также маневрируют вдоль крымского побережья три больших десантных корабля", – говорится в сообщении.
Не исключено, что, прикрывая свои поражения по линии фронта, враг может активизировать ракетные удары и обстрелы реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией тыловых районов и освобожденных населенных пунктов.
В ОК "Юг" настойчиво призывают не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.
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