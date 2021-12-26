Россия может ударить по Украине из Азовского моря, - Washington Post

На это обращает внимание газета The Washington Post, передаёт Еспресо.TV.



"Есть основания считать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные приграничные районы Украины", - отмечает издание.



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WP пишет об этом в контексте угрозы "широкомасштабного военного нападения на Украину" в новых направлениях.



К тому же, как отмечает газета, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени окажутся бессильными".



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Это, в частности, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится в материале.



"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - заявил он во время общения с The Washington Post.



"При нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию в Азове", - добавил министр.

По состоянию на декабрь 2021 года Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря .