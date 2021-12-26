Россия может ударить по Украине из Азовского моря, - Washington Post
Украинская береговая линия Азова представляет для агрессивной России больший интерес, чем Донбасс
На это обращает внимание газета The Washington Post, передаёт Еспресо.TV.
"Есть основания считать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные приграничные районы Украины", - отмечает издание.
Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать
WP пишет об этом в контексте угрозы "широкомасштабного военного нападения на Украину" в новых направлениях.
К тому же, как отмечает газета, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени окажутся бессильными".
Читайте также: "Общие" ли воды Азовского моря
Это, в частности, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится в материале.
"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - заявил он во время общения с The Washington Post.
"При нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию в Азове", - добавил министр.
- По состоянию на декабрь 2021 года Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное