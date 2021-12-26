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Россия может ударить по Украине из Азовского моря, - Washington Post

26 декабря, 2021 воскресенье
07:20
война с Россией

Украинская береговая линия Азова представляет для агрессивной России больший интерес, чем Донбасс

На это обращает внимание газета The Washington Post, передаёт Еспресо.TV.

"Есть основания считать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные приграничные районы Украины", - отмечает издание.

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WP пишет об этом в контексте угрозы "широкомасштабного военного нападения на Украину" в новых направлениях.

К тому же, как отмечает газета, если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени окажутся бессильными".

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Это, в частности, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится в материале.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", - заявил он во время общения с The Washington Post.

"При нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию в Азове", - добавил министр.


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Дмитрий Кулеба
блокада Азовского моря
Washington Post
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