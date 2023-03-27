Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, – военный эксперт Коваленко
Международному сообществу нужно начинать действия, чтобы остановить Россию как неконтролируемого распространителя ядерного оружия
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Россияне каждый раз переходят на ядерный шантаж, когда приближается или происходит поражение. Когда это происходило во время нашего контрнаступления на северном плацдарме - такая же ситуация была с угрозами Чернобыльской АЭС. Затем была Запорожская АЭС, впоследствии "грязная бомба" - нарративы, что Ее готовит Украина.Это шантаж в виде - "мы сами используем "грязную бомбу" и будем обвинять в этом Украину", - сказал он.
Коваленко подчеркнул, что каждый раз, когда у них возникает такая проблема, они включают ядерный шантаж.
"Как мы видим, это уже раздражает не только международное общество, а уже якобы друзей России - Китай, Индию. Но у россиян нет другого сценария, как угрожать. Это последнее, чем они могут угрожать. Опасность в том, что Россия может стать распространителем ядерного оружия в мире. Сегодня они объясняют тем, что Лукашенко к ним обратился с запросом о размещении ядерного оружия в Беларуси. А если это завтра сделает, например, Башар Асад и на территории Сирии будет размещено ядерное оружие? Николас Мадуро, Венесуэла?", – добавил эксперт.
По его мнению, это уже проблема международная.
"Международному сообществу уже нужно начинать что-то делать для того, чтобы остановить Россию как неконтролируемого распространителя ядерного оружия. Это тот прецедент, на который ни одна другая страна из ядерного клуба никогда не шла – увеличение количества пользователей ядерным оружием", – подытожил Коваленко.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
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