Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, – военный эксперт Коваленко
Эксклюзив

Россия может стать неконтролируемым распространителем ядерного оружия в мире, – военный эксперт Коваленко

27 мартa, 2023 понедельник
15:39
война с Россией Москва. Кремль

Международному сообществу нужно начинать действия, чтобы остановить Россию как неконтролируемого распространителя ядерного оружия

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Россияне каждый раз переходят на ядерный шантаж, когда приближается или происходит поражение. Когда это происходило во время нашего контрнаступления на северном плацдарме - такая же ситуация была с угрозами Чернобыльской АЭС. Затем была Запорожская АЭС, впоследствии "грязная бомба" - нарративы, что Ее готовит Украина.Это шантаж в виде - "мы сами используем "грязную бомбу" и будем обвинять в этом Украину", - сказал он.

Коваленко подчеркнул, что каждый раз, когда у них возникает такая проблема, они включают ядерный шантаж.

"Как мы видим, это уже раздражает не только международное общество, а уже якобы друзей России - Китай, Индию. Но у россиян нет другого сценария, как угрожать. Это последнее, чем они могут угрожать. Опасность в том, что Россия может стать распространителем ядерного оружия в мире. Сегодня они объясняют тем, что Лукашенко к ним обратился с запросом о размещении ядерного оружия в Беларуси. А если это завтра сделает, например, Башар Асад и на территории Сирии будет размещено ядерное оружие? Николас Мадуро, Венесуэла?", – добавил эксперт.

По его мнению, это уже проблема международная.

"Международному сообществу уже нужно начинать что-то делать для того, чтобы остановить Россию как неконтролируемого распространителя ядерного оружия. Это тот прецедент, на который ни одна другая страна из ядерного клуба никогда не шла – увеличение количества пользователей ядерным оружием", – подытожил Коваленко.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
Мир
Россия
Белорусь
Сирия
ядерное оружие
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
НАТО
США
Читайте также:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
25 мартa, 2023 суббота
WBA вынесла окончательный вердикт по бою Усика и Фьюри
Олександр Усик
26 мартa, 2023 воскресенье
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
26 мартa, 2023 воскресенье
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.93
    Покупка 37.93
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 мартa
17:10
Обновлено
Зеленский прибыл в Запорожье: посетил позиции Сил обороны и встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси
17:05
В Киеве создали огромный мурал в поддержку украинских защитников Азовстали
17:02
К 15 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Днепропетровщине
16:53
Обновлено
Россияне обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибшие и раненые
16:46
Оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине
16:45
Польша увеличит производство боеприпасов благодаря сотрудничеству с Еврокомиссией, - Блащак
16:43
Продолжаем нашу борьбу с врагом! Собираем на пикап
16:31
Эксклюзив
Беларусь может стать законной целью для предотвращения ядерной угрозы, - эксперт Defense Express Рябых
16:29
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:23
ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, сотрудничающих с РФ
16:06
"Не время рассматривать возвращение российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в любом статусе": Украина, Польша и страны Балтии обратились в МОК
16:05
Украина имела бы вдвое больше систем ПВО, если бы не срыв госзаказа 2020-2021 годов, - Муженко
16:03
В шести областях завершают отопительный сезон
16:01
OPINION
Константин Москалец
Кто видел пуделя Жульку
15:57
Эксклюзив
В Мариуполе происходит перераспределение сфер влияния между коллаборантами, - депутат горсовета Забавин
15:52
Шмигаль обсудил восстановление Украины с послом США Бринк
15:51
В Вене "антигазовый" протест: экоактивистов разгоняла полиция
15:50
кулак
В Литве мужчина напал на украинца за то, что тот не воюет против России
15:37
сталин
В России один из городов хотят переименовать в Сталинград
15:29
Эксклюзив
Уничтожаем враждебное ДРГ на улицах Бахмута, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Эксклюзив
Под Авдеевкой враг взял оперативную паузу, тишина настораживает, - боец "Легиона Свободы" Морозов
15:07
Германия запускает Платформу по восстановлению Украины
15:06
Ferrexpo уплатила 6,3 млрд грн налогов в 2022 году
14:58
В Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии, – ПРООН
14:57
Twitter
Части исходного кода Twitter опубликовали на Github
14:50
Инспекцию РФ в водах Турции ожидают 94 судна для экспорта украинской агропродукции, - Мининфраструктуры
14:38
В Молдове начались военные учения с участием США, Великобритании и Румынии
14:28
Россияне обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из минометов и ствольной артиллерии
14:23
Под Бахмутом в составе ЧВК Вагнера погиб сын пророссийского активиста Тюнина из Севастополя
14:06
В Германии аэропорты и железнодорожные станции приостановили работу из-за массовых стачек
14:04
Эксклюзив
Павел Климкин
Запад должен создать новую стратегию ядерного сдерживания РФ и Украина должна стать ее частью, - Климкин
14:01
OPINION
НАТО нужна новая концепция сдерживания РФ
13:58
Глава Минокружения заявил о необходимости избавиться от мусорных полигонов в Украине
13:57
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что давление Запада не повлияет на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
13:53
Во временно оккупированном Россией Крыму растут проукраинские настроения, - Минреинтеграции
13:30
Укрэнерго: перевод на летнее время существенно не влияет на работу энергетической системы
13:30
Обновлено
Основатель Alibaba Джек Ма после года отсутствия появился в Китае
13:29
Эксклюзив
На Западе уже готовятся к мнению о развале России, - международный обозреватель Брайлян
13:19
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
13:05
МИД призвал ООН воздержаться от "несбалансированных политических оценок" по УПЦ МП
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV