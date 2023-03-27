Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Россияне каждый раз переходят на ядерный шантаж, когда приближается или происходит поражение. Когда это происходило во время нашего контрнаступления на северном плацдарме - такая же ситуация была с угрозами Чернобыльской АЭС. Затем была Запорожская АЭС, впоследствии "грязная бомба" - нарративы, что Ее готовит Украина.Это шантаж в виде - "мы сами используем "грязную бомбу" и будем обвинять в этом Украину", - сказал он.

Коваленко подчеркнул, что каждый раз, когда у них возникает такая проблема, они включают ядерный шантаж.

"Как мы видим, это уже раздражает не только международное общество, а уже якобы друзей России - Китай, Индию. Но у россиян нет другого сценария, как угрожать. Это последнее, чем они могут угрожать. Опасность в том, что Россия может стать распространителем ядерного оружия в мире. Сегодня они объясняют тем, что Лукашенко к ним обратился с запросом о размещении ядерного оружия в Беларуси. А если это завтра сделает, например, Башар Асад и на территории Сирии будет размещено ядерное оружие? Николас Мадуро, Венесуэла?", – добавил эксперт.

По его мнению, это уже проблема международная.

"Международному сообществу уже нужно начинать что-то делать для того, чтобы остановить Россию как неконтролируемого распространителя ядерного оружия. Это тот прецедент, на который ни одна другая страна из ядерного клуба никогда не шла – увеличение количества пользователей ядерным оружием", – подытожил Коваленко.