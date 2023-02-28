Россия может стать для Китая тем, чем сейчас есть Беларусь для Москвы, фактически вассалом, - эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко
Китай после ослабления России сможет постепенно перебирать контроль над отдельными процессами, регионами, отраслями экономики в РФ
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.
"Китай сейчас в позиции максимального ожидания, когда РФ станет слабой. Чем больше война, тем больше ресурсов извлекается из России, которых не было так много. Китай наблюдает за динамикой ослабления России и пытается использовать в сфере экономики, социального влияния. Это все трансформируется в политическое влияние и Китай сможет постепенно перебирать контроль над отдельными процессами, регионами, отраслями экономики", – отметил он.
Жовтенко подчеркнул, что это классическая мягкая сила в действии.
"Для этого не нужно вводить войска и начинать войну. Сейчас Китай пытается по максимуму использовать эту ситуацию – они покупают дешевые энергоносители, акции компаний. Мне кажется, это все завершится моделью, в которой сейчас Россия и Беларусь. Только Россия превращается в Беларусь Китая". Будет практически вассалитет - политический, экономический, контроль безопасности.И тогда Китай скажет Западу, что имеет прямое влияние на российского вождя, давайте договариваться, а ему передам, чтобы перестал.Мне кажется, что Китай стратегически нацелен на это, но будут меняться обстоятельства и это может изменять стратегию Китая", - подытожил эксперт.
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