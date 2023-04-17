Об этом в телемарафоне рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат .

"Запад должен понимать, что самолеты F-16 нам нужны не только для прикрытия линии фронта, не только для завоевания преимущества в воздухе – они необходимы в том числе и для защиты объектов критической инфраструктуры Украины, а среди них – и пять объектов атомной энергетики", - подчеркнул Игнат.

Спикер напомнил, что противник неоднократно обстреливал некоторые из атомных электростанций, а также российские ракеты пролетали в непосредственной близости с ними.

"Таким образом Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, в результате которой пострадает не только Украина. Поэтому нашим партнерам нужно постоянно напоминать о том, что мы нуждаемся в самолетах F-16, которые способны сбивать "калибры", "шахеды" и другие применяемые боеприпасы. враг", - добавил Игнат.