Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, атакуя объекты атомной энергетики, - Игнат о важности получения самолетов F-16
Украине важно получить самолеты F-16, потому что это вопрос ядерной безопасности европейского континента, ведь РФ постоянно атакует объекты атомной энергетики
Об этом в телемарафоне рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат .
"Запад должен понимать, что самолеты F-16 нам нужны не только для прикрытия линии фронта, не только для завоевания преимущества в воздухе – они необходимы в том числе и для защиты объектов критической инфраструктуры Украины, а среди них – и пять объектов атомной энергетики", - подчеркнул Игнат.
Спикер напомнил, что противник неоднократно обстреливал некоторые из атомных электростанций, а также российские ракеты пролетали в непосредственной близости с ними.
"Таким образом Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, в результате которой пострадает не только Украина. Поэтому нашим партнерам нужно постоянно напоминать о том, что мы нуждаемся в самолетах F-16, которые способны сбивать "калибры", "шахеды" и другие применяемые боеприпасы. враг", - добавил Игнат.
- 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
- Ранее в Воздушных силах тоже объясняли, почему Украина нуждается именно в истребителях F-16 .
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником объединенного штаба вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром и попросил предоставить Украине истребители F-16.
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