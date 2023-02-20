Россия может совершить диверсии на энергообъектах в Северном море, - военная разведка Нидерландов

Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс, цитирует NOS .

По его данным, несколько месяцев в Северном море был зафиксирован российский корабль. Он пытался собирать данные о ветровых электростанциях.

"Это было своевременно обнаружено, и с этим своевременно справились", - подчеркнул Свилленс и добавил, что судно перенаправили.

Разведчик отметил, что угроза для Нидерландов намного меньше, чем кажется на первый взгляд. Однако Россия также была заинтересована и в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.

Разведка ведет подготовительные действия к беспорядкам и саботажу. Также предупреждают о возможном тайном нападении на другие важные объекты, например, на объекты снабжения питьевой водой.