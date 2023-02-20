Россия может совершить диверсии на энергообъектах в Северном море, - военная разведка Нидерландов
Россия собирает данные о ветровых электростанциях Нидерландов и, вероятно, планирует совершить диверсии в Северном море, чтобы повредить систему энергоснабжения страны
Об этом заявил директор военной разведки Нидерландов MIVD Ян Свилленс, цитирует NOS .
По его данным, несколько месяцев в Северном море был зафиксирован российский корабль. Он пытался собирать данные о ветровых электростанциях.
"Это было своевременно обнаружено, и с этим своевременно справились", - подчеркнул Свилленс и добавил, что судно перенаправили.
Разведчик отметил, что угроза для Нидерландов намного меньше, чем кажется на первый взгляд. Однако Россия также была заинтересована и в картографировании интернет-кабелей и газопроводов.
Разведка ведет подготовительные действия к беспорядкам и саботажу. Также предупреждают о возможном тайном нападении на другие важные объекты, например, на объекты снабжения питьевой водой.
- 10 февраля министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил , что страна сейчас независима от российского угля, нефтепродуктов и сырой нефти.
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