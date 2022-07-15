English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия может собрать в "добробаты" до 50 тыс. человек, это - ничто, - генерал-майор СБУ Ягун
Эксклюзив

Россия может собрать в "добробаты" до 50 тыс. человек, это - ничто, - генерал-майор СБУ Ягун

15 июля, 2022 пятница
23:14
война с Россией Виктор Ягун

В России не будут объявлять мобилизацию из-за недовольства в регионах

Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Россияне же боятся объявить мобилизацию и пытаются, насколько есть возможность сформировать добровольческие подразделения из каждого региона. Больший регион – бригада, меньший регион – батальон и они будут смотреть на реакцию людей в регионах, на то, как они пойдут в эти подразделения и стоит ли заниматься этим. Возможно, они могут перекрыть этими добровольцами недостаточное количество военных, которые необходимы на фронте", - сказал он.

По мнению Ягуна, у россиян этого не получится.

"Они при максимуме могут собрать не более 50 тыс. человек. Когда значительное количество людей уже выбито или находятся в таком морально-психическом состоянии, когда они не способны воевать – это ничто для такой большой страны как Россия", – заявил генерал-майор.

По его словам, из-за неравенства погибших в регионах мобилизацию не будут объявлять.

"Концентрация на регионах, потому что в некоторых регионах начинается бурление, связанное с тем, что в таких городах как Санкт-Петербург и Москва никого не призывают или слишком мало и нет погибших. А такие регионы, как Алтай, Бурятия, Дагестан - там просто огромные потери среди призывников и контрактников и это не может не повлиять на ситуацию среди населения и начинать какие-либо мобилизационные действия после этого точно не стоит", - подытожил Ягун.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
мобилизация
Читайте также:
Офіс генпрокурора України
14 июля, 2022 четверг
Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Экс-заместителю разведывательного управления Военно-морских сил сообщили о подозрении
телефон меседжер
14 июля, 2022 четверг
Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"
Николай Княжицкий
Автор Павел Смоленский
15 июля, 2022 пятница
Княжицкий: Зеленский не понимает до конца, что Украина в равной степени принадлежит как власти, так и оппозиции
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36
    Покупка 36
    Продажа 36.82
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
00:42
В Италии обнаружили груз с деталями для дронов: подозревают, что он должен был уйти в Россию
00:16
Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн
2022, пятница
15 июля
23:57
Мэр Сум призвал жителей по возможности уехать из города на выходные
23:39
"Динамо"
"Динамо" проиграло бельгийцам в благотворительном матче
23:16
Обновлено
город Днепр
РФ нанесла авиаудар по Днепру. Погиб водитель автобуса и еще два человека
23:13
На фото украинское поле пшеницы
Продолжают уничтожать урожай: оккупанты обстреляли Зеленополье дважды за день
23:09
"Это возможно абсолютно": Резников назвал условие завершения войны до конца года
22:52
Над Белоцерковским районом силы ПВО сбили вражескую ракету
22:43
Обновлено
В Кременчуге раздались взрывы
22:38
Аналитика
Сергей Згурец
Есть все предпосылки, что Юг будет освобожден первым, нужна четко спланированная операция. Колонка Сергея Згурца
22:36
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июля
22:16
"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
22:00
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Принцип кислородной маски. Травматерапевт Оксана Наконечная рассказала о том, как помочь себе во время сильного стресса
21:42
Госдума РФ. Выступает Володин
Проведение псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины недопустимо, - ЦИК
21:06
Александр Дубилет
Бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн грн
21:02
Эксклюзив
Изменилась платежка за поставку газа, теперь поставщик компания "Нафтогаз Украина", - главред центра "ГазПравда"
21:02
Эксклюзив
Не стоит сдерживаться: травматерапевт рассказала о важности плача при переживании потери
20:56
На фото Денис Шмигаль и Жозеп Боррель
Ракетные удары по Виннице, Николаеву, Кременчугу, Краматорску: Шмыгаль призвал ЕС признать Россию страной-террористом
20:50
Враг снова обстрелял Славянск, есть погибшие и раненые
20:45
РФ планирует кибератаки на страны ЕС и НАТО, - канадская разведка
20:18
Обновлено
На фото последствия обстрела Бахмута
Россияне обстреляли центр Бахмута на Донетчине: есть травмированные
20:17
Иран пообещал не покупать украденное Россией украинское зерно, – Кулеба
20:16
В ОК "Север" показали уничтожение склада с боеприпасами РФ
20:07
Эксклюзив
газ
У Газсбытов есть средства и они могут возвращать переплаты, - экономист Гальчинский
20:07
Алексей Резников
Есть конкретный приказ президента Генштабу готовить планы деоккупации всей Украины, мы дойдем до границ 1991 года, - Резников
20:02
На фото Максим Марченко
Россияне выпустили по Одесчине три ракеты, одну сбила ПВО, - ОВА
19:58
Эксклюзив
Два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои, - Гайдай
19:57
С 2014 года украинские работодатели стали использовать русский язык втрое реже, – исследование
19:57
Я не хочу видеть убийц в своем секторе - Магучих об отстранении россиян и белорусов
19:47
"Эта маленькая страна сделала все, чтобы помочь беженцам из Украины": Германия предоставит Молдове €40 млн
19:40
"Ман Сити" оценил Зинченко в рекордные 41 млн евро
19:36
Эксклюзив
В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук
19:18
В Госспецсвязи дали советы, как защитить SIM-карту от мошенников
19:08
В Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270, - Резников
19:03
На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное
18:54
Украинский SkyUp планирует запустить чартеры в ЕС
18:50
РФ удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ, - Генштаб ВСУ
18:46
Азовское море
На Одесчине отдыхающий во время купания подорвался на мине
18:41
Эксклюзив
Мы движемся к миру, в котором ядерное оружие является продолжением политики, а не сдерживающим фактором, - Портников
18:31
Футболист Эриксен, у которого остановилось сердце на Евро-2020, подписал контракт с "Ман Юнайтед"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV