Россия может собрать в "добробаты" до 50 тыс. человек, это - ничто, - генерал-майор СБУ Ягун
В России не будут объявлять мобилизацию из-за недовольства в регионах
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
"Россияне же боятся объявить мобилизацию и пытаются, насколько есть возможность сформировать добровольческие подразделения из каждого региона. Больший регион – бригада, меньший регион – батальон и они будут смотреть на реакцию людей в регионах, на то, как они пойдут в эти подразделения и стоит ли заниматься этим. Возможно, они могут перекрыть этими добровольцами недостаточное количество военных, которые необходимы на фронте", - сказал он.
По мнению Ягуна, у россиян этого не получится.
"Они при максимуме могут собрать не более 50 тыс. человек. Когда значительное количество людей уже выбито или находятся в таком морально-психическом состоянии, когда они не способны воевать – это ничто для такой большой страны как Россия", – заявил генерал-майор.
По его словам, из-за неравенства погибших в регионах мобилизацию не будут объявлять.
"Концентрация на регионах, потому что в некоторых регионах начинается бурление, связанное с тем, что в таких городах как Санкт-Петербург и Москва никого не призывают или слишком мало и нет погибших. А такие регионы, как Алтай, Бурятия, Дагестан - там просто огромные потери среди призывников и контрактников и это не может не повлиять на ситуацию среди населения и начинать какие-либо мобилизационные действия после этого точно не стоит", - подытожил Ягун.
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