Россия может снова стать членом Совета ООН по правам человека после тайного голосования, - Reuters
Россия будет пытаться восстановить свое членство в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования на следующей неделе
Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Некоторые дипломаты в разговоре с изданием заявили, что у России есть шансы вернуться в состав Совета ООН из-за "усталости от войны в Украине".
"Я думаю, что существует усталость от Украины. А во-вторых, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", - сказал один из анонимных высокопоставленных азиатских дипломатов.
Критики России говорят, что ее переизбрание, пока почти 20-месячная война в Украине все еще не утихнет, подорвет доверие к Совету в Женеве, одному из наиболее эффективных органов ООН.
Но Москва активно агитирует голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов,
"Совет по правам человека должен быть защищен от злоупотребления как инструментом сведения политических счетов и от практики двойных стандартов. Это тактика некоторых государств, провозглашающих себя поборниками прав человека", - заявил посол России в ООН Василий Небензя.
Возвращение РФ в Совет ООН по правам человека: что известно
7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.
В сентябре стало известно , что российские дипломаты пытаются добиться того, чтобы РФ снова приняли в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок. Но в Госдепе США считают, что представительство России в органе не согласовывается с ее действиями в Украине.
Экспредседатель Конституционного суда Литвы сказал , что Россию можно исключить из ООН де-факто путем отказа признания полномочий ее представителей. Такой прецедент был по отношению к Южно-Африканской Республике.
Также спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул , что Россия не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления.
По его словам, пытаясь вернуться в Совет ООН по правам человека, РФ пытается доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".
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