"Россия может расстроиться?" Президент и министр обороны Латвии призывают передать Украине самолеты и танки
Эгилс Левитс и Артис Пабрикс призвали НАТО усилить Украину современными боевыми танками и авиацией
Об этом пишет The Times.
"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" – сказал Артис Пабрикс.
Глава минобороны Латвии сравнил войну России против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам.
Именно поэтому, по мнению президента Эгилса Левитса, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине.
"Вы можете убедиться, что эта военная помощь действительно эффективна… Политически говоря, я считаю, что Запад должен передать Украине все оружие, в котором оно нуждается", – сказал латвийский президент.
"Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию. Это была большая ошибка, потому что единственное, что провоцирует Россию — это слабость", — подчеркнул Артис Пабрикс.
- 2 сентября Байден попросил конгресс США предоставить дополнительные средства Украине — еще $13,7 млрд.
- 31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.
- 16 августа Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109, также Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два — Ми-2, а министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.28Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное