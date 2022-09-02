Об этом пишет The Times.

"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" – сказал Артис Пабрикс.

Глава минобороны Латвии сравнил войну России против Украины со Второй мировой, в которой Москва действует подобно нацистам.

Именно поэтому, по мнению президента Эгилса Левитса, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине.

"Вы можете убедиться, что эта военная помощь действительно эффективна… Политически говоря, я считаю, что Запад должен передать Украине все оружие, в котором оно нуждается", – сказал латвийский президент.

"Многие на Западе действительно считают, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию. Это была большая ошибка, потому что единственное, что провоцирует Россию — это слабость", — подчеркнул Артис Пабрикс.

2 сентября Байден попросил конгресс США предоставить дополнительные средства Украине — еще $13,7 млрд.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

16 августа Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109, также Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два — Ми-2, а министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.