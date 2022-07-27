Россия может провести референдум в Херсонской области в любой момент, - генерал-майор СБУ Ягун

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заявления россиян о подготовке к референдуму на временно оккупированных территориях ни на что не влияют. Если мы будем учитывать это, то нам тогда не нужно входить в Крым. Поскольку Крым, по логике россиян, является их территорией и они будут его защищать. Поэтому они могут объявлять многое, но это ничего не меняет", - объяснил Ягун.

Генерал-майор СБУ убежден, что россияне могут провести референдум на временно оккупированных территориях.

"На самом деле они уже провели референдум в том плане, что они захватили архив Херсонской области и имеют списки избирателей. Они уточняют эти списки и уже что-то там нарисовали. Поэтому они в любой момент могут сделать несколько видео с избирательных участков и объявить о вхождении Херсонской области в состав РФ", – добавил он.

24 июля в эфире Эспрессо первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума.

Разведка Британии считает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о расширении географии войны в Украине, чтобы проложить путь к проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

23 июля мэр Мелитополя напомнил, что будет при содействии "референдуму": "От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией".

25 июля советник главы Офиса президента рассказал о реакции Украины , если оккупанты будут проводить на временно захваченных территориях Украины псевдореферендумы

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