Россия может провести референдум в Херсонской области в любой момент, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун убежден, что россияне могут объявить о проведении референдума в любой момент
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Заявления россиян о подготовке к референдуму на временно оккупированных территориях ни на что не влияют. Если мы будем учитывать это, то нам тогда не нужно входить в Крым. Поскольку Крым, по логике россиян, является их территорией и они будут его защищать. Поэтому они могут объявлять многое, но это ничего не меняет", - объяснил Ягун.
Генерал-майор СБУ убежден, что россияне могут провести референдум на временно оккупированных территориях.
"На самом деле они уже провели референдум в том плане, что они захватили архив Херсонской области и имеют списки избирателей. Они уточняют эти списки и уже что-то там нарисовали. Поэтому они в любой момент могут сделать несколько видео с избирательных участков и объявить о вхождении Херсонской области в состав РФ", – добавил он.
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