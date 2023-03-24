Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"В России есть несколько путей восстановления военной бронетехники, которая была уничтожена или повреждена в Украине. Они могут снимать с хранения ту технику, которая у них есть. В частности, танки Т-54, Т-50, Т-62М, Т-80Б и Т-72Б. Однако эти машины пробыли на хранении более 30 лет и их нужно восстанавливать", - пояснил Саламаха.

Эксперт подчеркнул, что россияне за год теряют гораздо больше техники, чем могут опрокинуть на фронт.

"Россияне могут восстанавливать свою устаревшую военную технику на ремонтных заводах. На этих заводах они могут восстановить не более 800 единиц техники в год. Таких заводов в России есть 4. Есть также еще несколько заводов, но они специализируются на создании различной специальной техники". Поэтому общее количество подготовленной военной техники, которую Россия может использовать против Украины, составляет не более 1000 единиц в год. Они за год теряют гораздо больше техники, чем могут опрокинуть на фронт", - добавил он.