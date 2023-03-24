Россия может производить не более 1000 танков в год, - военный эксперт Саламаха
Военный эксперт Николай Саламаха рассказал, что Россия в год может подготовить не более 1000 единиц военной техники для того, чтобы использовать ее в войне против Украины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"В России есть несколько путей восстановления военной бронетехники, которая была уничтожена или повреждена в Украине. Они могут снимать с хранения ту технику, которая у них есть. В частности, танки Т-54, Т-50, Т-62М, Т-80Б и Т-72Б. Однако эти машины пробыли на хранении более 30 лет и их нужно восстанавливать", - пояснил Саламаха.
Эксперт подчеркнул, что россияне за год теряют гораздо больше техники, чем могут опрокинуть на фронт.
"Россияне могут восстанавливать свою устаревшую военную технику на ремонтных заводах. На этих заводах они могут восстановить не более 800 единиц техники в год. Таких заводов в России есть 4. Есть также еще несколько заводов, но они специализируются на создании различной специальной техники". Поэтому общее количество подготовленной военной техники, которую Россия может использовать против Украины, составляет не более 1000 единиц в год. Они за год теряют гораздо больше техники, чем могут опрокинуть на фронт", - добавил он.
- 22 марта в материале Conflict Intelligence Team рассказали, что Россия отправляет на войну в Украину устаревшие боевые машины Т-54 и Т-55 , переживая дефицит более современного вооружения.
- Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 24 марта 2023 года ликвидировали около 1 69 тысяч 170 российских захватчиков , при этом за минувшие сутки – 1020 человек
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