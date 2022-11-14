Концепция демократизации России через взаимодействие, бизнес, культурное сотрудничество, гражданское общество, очень условное в РФ, — себя не оправдала. Это была ошибочная теория Запада, что таким образом эту страну можно как-то демократизировать. В ее нынешних международно признанных границах Россия не сможет избавиться от имперских амбиций, она все время будет возвращаться на эти рельсы тирании.

Говорила об этом на Форуме "Re: Open Zakarpattia 2022".

В европейских институтах — на уровне Европейской Комиссии, Европейского Совета началась дискуссия о том, что необходимо возвращение в Европу ценностей

Дать отпор этому монстру может только сообщество, объединенное общими ценностями. Меня радует, что в европейских институтах на уровне Европейской Комиссии, Европейского Совета началась дискуссия, что нужно возвращение в Европу ценностей.

Наконец, в выступлении Жозепа Борреля мы услышали о том, о чем говорили партнерам довольно давно — что на самом деле в последние десятилетия Запад, к сожалению, начал забывать о своих ценностях в обмен на российский газ и дешевую рабочую силу в Китае.

Многие сейчас внимательнее относятся к тому, что говорят наши балтийские коллеги, потому что они с нами в унисон говорили об этом с 2014 года. Что говорит Польша, которая себя невероятно достойно проявила за эти 9 месяцев войны, что Чехия, которая взяла на себя дополнительный, лидерский потенциал, в частности, и через свое председательство сейчас в Европейском Союзе, пытаясь продвигать все глубже ценностную повестку дня, в том числе из-за изменений в бюрократии ЕС.

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Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.

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