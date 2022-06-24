Россия может применять до тысячи снарядов против ВСУ в час, - Резников
Российские войска на фронте могут применять по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает РБК-Украина .
По его словам, западная артиллерия сильно меняет картину сражений, но у россиян фактически безлимитный запас боеприпасов.
"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс", - подчеркнул Резников.
Он также отметил, что Силы обороны применяют тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS могут нанести "правильное поражение по правильным целям".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное