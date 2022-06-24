Россия может применять до тысячи снарядов против ВСУ в час, - Резников

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает РБК-Украина .

По его словам, западная артиллерия сильно меняет картину сражений, но у россиян фактически безлимитный запас боеприпасов.

"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что Силы обороны применяют тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS могут нанести "правильное поражение по правильным целям".