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Россия может прикрываться миграционным кризисом, чтоб развернуть активные действия против Украины, - Минобороны Литвы

16 ноября, 2021 вторник
17:35
Общество

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что миграционный кризис на европейских границах может быть прикрытием для активных действий России против Украины

Об этом сообщает LRT .

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности на большие расстояния", - сказал Анусаускас.

Министр отметил, что Россия не отводит свои войска от украинских границ и не заключает никаких договоров безопасности. Нет никакого движения к миру, поэтому ситуация в Украине не позволяет говорить о положительных изменениях.

Однако Анусаускас предположил, что России недостаточно будет передислоцировать войска, чтобы развязать больший конфликт, ведь Украина за эти годы хорошо подготовилась.

"Возможно, быстрой передислокации мощностей будет недостаточно для большего конфликта с Украиной, потому что Украина, со своей стороны, сейчас гораздо лучше подготовлена, чем это было семь лет назад. Но это, безусловно, может повлечь за собой кризис в регионе", - сказал Министр.

  • Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
  • По состоянию на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
  • Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
  • ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
  • 15 ноября Минобороны Польши сообщило, что на границе с Беларусью находятся около 3,5 тыс. мигрантов, а с белорусской стороны раздавались выстрелы.
  • Вчера, 15 ноября, группа мигрантов из Беларуси штурмовала польскую границу в районе Кузницы.

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