Россия может прибегнуть к очередному ракетному удару 22 или 23 декабря, - разведка
Россия может выпустить не менее 67 крылатых ракет и привлечь к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители ракет с дальностью от 500 км и более
Об этом " Украинской правде " рассказали источники в украинской разведке.
Также, возможно использование дронов на последующие сутки после удара.
"Источники в разведке указывают, что Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующий день после удара не исключается применение ударных беспилотников", - говорится. в сообщении.
Разведка сообщает, что Россия готовится использовать не менее четырех "Искандеров", от 8 до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.
Также "Украинская правда" сообщает, что Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.24Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное