Россия может прибегнуть к очередному ракетному удару 22 или 23 декабря, - разведка

Об этом " Украинской правде " рассказали источники в украинской разведке.

Также, возможно использование дронов на последующие сутки после удара.

"Источники в разведке указывают, что Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более. Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. На следующий день после удара не исключается применение ударных беспилотников", - говорится. в сообщении.

Разведка сообщает, что Россия готовится использовать не менее четырех "Искандеров", от 8 до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Также "Украинская правда" сообщает, что Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

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