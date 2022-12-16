Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

После двух успешных контрнаступлений ВСУ в Харьковской и Херсонской ситуация не заставляет Украину вести переговоры или предлагать уступки. Поэтому Путин может возобновить наступление на нашу страну зимой 2023 года.

"Россия может создать условия для проведения нового наступления на Украину – возможно, против Киева – зимой 2023 года. Такая атака вряд ли удастся. Российская атака со стороны Беларуси пока не неизбежна. Вряд ли российские войска будут успешнее в атаке на Север Украины зимой 2023 года, чем это было в феврале 2022 года", – пишут в ведомстве.

Аналитики считают, что российские силы сильно деградированные и не хватает боевой мощи, которую они имели в феврале 2022 года. Вражеские войска не смогли удержать более 70 тыс. кв. км оккупированной территории после того, как покинули Киев.

"Российские войска в Бахмуте сейчас продвигаются не более чем на 100-200 метров в день после концентрации там своих основных усилий. РФ не установила преимущества в воздухе, не говоря уже о преимуществах в воздухе в Украине, и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов", - подчеркнули в ISW.

В то же время, Украина подготовила на Севере значительные оборонительные укрепления и подготовилась к возможному удержанию врага.

"Местность вблизи белорусско-украинской границы не способствует ведению маневровой войны, а возможные пути вторжения из Беларуси в Киев проходят через узкие места в Чернобыльской зоне отчуждения, которые украинские войска уже научились защищать", – добавляют в Институте.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

13 декабря стало известно, что в Брестскую область опрокидывают 103 бригаду ССО Беларуси. Этот регион граничит с украинскими Волынью и Ровенщиной.

38 десантно-штурмовая бригада вооруженных сил Беларуси, перебрасываемая в приграничные с Украиной, 15 декабря возвращалась обратно в Брест.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, считает , что Беларусь и Крым неудобны для наступления РФ на Украину, россияне могут двигаться только с одного направления.

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