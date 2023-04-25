Россия может пойти в наступление, поэтому США усиливают обеспечение ВСУ, - Белый дом
Российские военные с улучшением погодных условий могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине, поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью
Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне могут пойти в наступление на некоторых участках", - говорится в заявлении.
Кирби добавил, что США не знают точно, где и как они это сделают. Именно поэтому США хотят обеспечить Украину нужной помощью.
"Если они (украинцы - ред.) примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", - добавил Кирби.
По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, Вооруженным силам Украины нужны бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона, материально-техническое обеспечение. Он добавил, что важна поддержка военных на поле боя пищей, водой и топливом, что является элементом непрерывной работы. Именно поэтому для США это тоже приоритет среди военной помощи Украине.
- Напомним, в США сообщили , что на одних танках Abrams будут обучать ВСУ, а другие должны прибыть на фронт до конца года.
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