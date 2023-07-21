Классное заявление МОУ:

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного предназначения со всеми соответствующими рисками. Кроме того, судоходство в районах Северно-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023".

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Как раз на Крымской платформе акцентировал внимание на конкретном примере, что путиноиды таскают себе снаряды через Босфор "сирийским экспрессом" (вероятно за бакшиш туркам):

- в порту Новороссийск под загрузкой судно класса Ro-Ro "Sparta IV". На его борт загружено более 50 артиллерийских систем и зенитных комплексов. Указанная техника будет доставлена в Сирию в порт Тартус. А назад судно пойдет с грузом 122-мм снарядов, потому что с апреля на заводе №790 в городке Сафира близ Алеппо организовано производство артиллерийских снарядов для нужд российской армии.

"Сирийский экспресс" сейчас работает и реверсно. Избирательность в трактовке Конвенции Монтре и приложений к ней по России, Украине и Турции позволяет такой трафик в пользу агрессора.

Пора внести коррективы в график "сирийского экспресса" - вырубить его. Действовать нужно по подходу Горбулина — Залужного, чему и отвечает заявление МОУ.

Время на убедительную дипломатию "Нептуна" и "Гарпуна"!

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Об авторе. Михаил Гончар, эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям

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