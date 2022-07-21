Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника, ознакомившегося с данными разведки, отмечает, что Россия может решиться на новое большое наступление на Украину в начале следующего года. Среди них захватить Одессу и юго-западное побережье страны.

"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать не только оборудование, но и людей – свежих людей, хорошо обученных людей – чтобы попытаться пережить это", - отметил он.

Отметим, что перемирие для вывоза зерна из украинских портов, в том числе и Одессы, может стать ловушкой для Украины.

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