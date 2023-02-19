Россия может получать нелетальную военную помощь от Китая, - СМИ

Об этом сообщили в NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников.

Источники утверждали, что ныне помощь Китая РФ более ощутима, хотя ранее в КНР уже повторяли российские кампании дезинформации о войне против Украины.

Официальные лица отказались предоставить детали нелетальной военной помощи, но сказали, что это может включать снаряжение для весеннего наступления, например форму или даже бронежилеты.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они перешагнули этот предел, но мы не думаем, что они сняли это со стола", - сообщил осведомленный источник.

Государственный секретарь Энтони Блинкен и главный дипломат Китая Ван I встретились 18 февраля после Мюнхенской конференции по безопасности, и осведомленный человек утверждает, что такая помощь РФ была "существенной темой разговора". Блинкен и другие официальные лица США на конференции делились информацией о китайской помощи России с союзниками и партнерами.