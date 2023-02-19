Россия может получать нелетальную военную помощь от Китая, - СМИ
Чиновники США утверждают, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилетах
Об этом сообщили в NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников.
Источники утверждали, что ныне помощь Китая РФ более ощутима, хотя ранее в КНР уже повторяли российские кампании дезинформации о войне против Украины.
Официальные лица отказались предоставить детали нелетальной военной помощи, но сказали, что это может включать снаряжение для весеннего наступления, например форму или даже бронежилеты.
"Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они перешагнули этот предел, но мы не думаем, что они сняли это со стола", - сообщил осведомленный источник.
Государственный секретарь Энтони Блинкен и главный дипломат Китая Ван I встретились 18 февраля после Мюнхенской конференции по безопасности, и осведомленный человек утверждает, что такая помощь РФ была "существенной темой разговора". Блинкен и другие официальные лица США на конференции делились информацией о китайской помощи России с союзниками и партнерами.
- Напомним, 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 28 января британский политолог Шерр сообщил, что Китай перекладывает ответственность за войну против Украины на НАТО и нуждается в сильной РФ, чтобы примирить США.
- Позже журналисты The Wall Street Journal утверждали, что несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
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