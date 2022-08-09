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Россия может покупать оружие в Северной Корее, - Bloomberg

9 августа, 2022 вторник
22:55
Экономика Ким Чен Ын

На фоне противостояния с Западом Россия все больше сближается с таким же мировым изгоем Северной Кореей, которая может стать для РФ рынком как рабочей силы так и оружия.

Об этом пишет Bloomberg.

"Северная Корея может стать поставщиком артиллерии для России, учитывая, что у нее есть системы приличного качества. Это пока только предположение, но такая вероятность есть, учитывая, что в прошлом месяце она признала контролируемые Кремлем Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины как независимые", - сообщает издание со ссылкой на источник, знающий российскую оборонную политику.

Василий Кашин, российский военный эксперт из Московской высшей школы экономики, сказал, что импорт оружия все еще может быть целесообразным, отметив, что Северная Корея имеет ракетные системы большой дальности, которые являются "мощнее тех, что есть у России".

"Конечно, у России есть определенные проблемы на поле боя, но мы не видим доказательств того, что оно импортирует какое-то оружие для войны против Украины", - сказал он. "Однако, может быть, ей придется это сделать".

  • Напомним, Северная Корея признала террористические "ДНР" и "ЛНР". В ответ Украина разорвала со страной дипломатические отношения.
  • Посол России в КНДР заявил , что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов.

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