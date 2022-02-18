Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Россия может под чужим флагом совершить химическую атаку, которая "сделает недвижимыми мирных жителей", - Washington Post

Россия может под чужим флагом совершить химическую атаку, которая "сделает недвижимыми мирных жителей", - Washington Post

18 февраля, 2022 пятница
10:42
Мир

Согласно данным американской разведки, заявления РФ об отводе войск могут быть хитростью, и Москва может совершить новое нападение на Украину "в ближайшие дни", которое может включать химическую атаку на мирных жителей

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников, ознакомленных с данными разведки США.

Источники издания получили информацию о том, что анонсированный Россией военный отход от границы Украины был умышленной хитростью. Один из чиновников заявил, что Вашингтон получил "проверенную информацию о том, что заявления России могут являться частью кампании дезинформации, направленной на введение в заблуждение" США и другие государства мира. Два других американских чиновника и один европейский чиновник независимо подтвердили, что были ознакомлены с разведкой.

По словам чиновников, российские силы продолжают наращивание у границы Украины, а обстрелы на Востоке страны усиливаются.

Два источника заявили, что существуют дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что вторжение России под фальшивым флагом будет предусматривать использование химического агента, который обездвижен мирных жителей. Затем Москва использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы убивали мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вину также могут возложить на американцев.

Выступая в Совете Безопасности ООН 17 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен отметил инсценировку атаки с использованием химического оружия среди возможностей, которые Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения.

Потенциальная акция РФ под фальшивым флагом может также включать "надуманный так называемый теракт внутри России", фальшивое братское захоронение, инсценированное нападение беспилотников на мирных жителей или "фальшивую, или даже реальную атаку с применением химического оружия".

Блинкен призвал Россию отказаться от какого-либо нового вторжения в Украину и отправить свои силы обратно в казармы.

Напомним, президент США Джо Байден считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней и сделает она это под фальшивым флагом.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
русская агрессия
США
Читайте также:
Путін
15 февраля, 2022 вторник
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
Пентагон
17 февраля, 2022 четверг
Войска РФ приближаются к границам Украины и пополняют запасы донорской крови, - Пентагон
падіння рубль
17 февраля, 2022 четверг
Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.21
    Покупка 28.21
    Продажа 28.54
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 февраля
14:11
Брэд Питт позвал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи доли винодельческого бизнеса российскому олигарху
14:09
"Техническая ошибка": в Словении телеканал показал карту с "российским" Крымом
14:07
Коронавирус
Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 через две-три недели, - Минздрав
14:00
Денис Шмигаль
Украина сможет отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии в 2023 году, – Шмигаль
13:56
Анонс
"Политклуб Виталия Портникова" 18 февраля: Россия проиграла Западу, но продолжает эскалацию: что дальше?
13:53
Лидеры стран G7 24 февраля проведут видеоконференцию по ситуации на украинско-российской границе
13:44
Скотувата
Оккупанты обстреляли из артиллерии железную дорогу в Донецкой области, движение поездов ограничено
13:37
Украина потратила 130 млрд грн на борьбу с COVID-19, – Минфин
13:36
Порошенко
Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки
13:25
газ
Кабмин потратит 160 млрд грн от налогов с украинского газа на закупку российского, - Наливайченко
13:21
Дмитрий Киселев
Минкульт включил российского пропагандиста Киселева в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:21
Омикрон
В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон", - Кузин
13:10
Мюнхен пожар
В Мюнхене в день открытия конференции безопасности произошел большой пожар
13:05
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге 19-20 февраля
12:52
Формула-1: Mercedes представил болид на новый сезон
12:46
В Киеве на Оболони столкнулись Volkswagen Jetta и BMW 428XI
12:43
Владислав Трубицын
Нардепа-"слугу" Трубицына ранее судили за подделку удостоверения инспектора энергонадзора, - Бутусов
12:43
Обстреливали ВСУ по тяжелому вооружению в ООС: СБУ разоблачила двух террористов "ДНР"
12:40
Лучший боксер мира согласился на третье сражение против самого принципиального соперника
12:31
доктор
В Украине вводится единая электронная карта для пациента
12:29
Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции назвал "притянутыми за уши" требования РФ по "гарантиям безопасности"
12:22
Эксклюзив
Путин
Виталий Портников: Провокации Путину пригодятся
12:17
Vodafone
На Донетчине и Луганщине ночью связь от оператора Vodafone работала со сбоями, МВД сообщило о четырех диверсиях
12:14
Эдем Дудаков
В Крыму суд арестовал делегата Курултая Дудакова
12:11
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 14-го дня Игр в Пекине. ФОТО
11:57
путлер
64% опрошенных украинцев уверены, что Украина отразит нападение РФ, если оно произойдет, - Рейтинг
11:57
В Индии 38 человек приговорили к смертной казни за причастность к серии взрывов в Ахмедабаде в 2008 году
11:43
Подручный и Прима провалили последнюю гонку по биатлону на Олимпиаде-2022
11:39
МВФ
Украина ожидает 600 млн евро помощи от ЕС в конце марта и $700 млн от МВФ по результатам пересмотра программы Stand-By, - Марченко
11:38
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 14-й день Игр в Пекине
11:25
Виктор Ляшко
Ровенская область близка к выходу из "красной" зоны карантина, - Ляшко
11:22
танк Абрамс
США одобрили продажу 250 танков Abrams Польши
11:15
Алексей Резников
149 тыс. военных на границе: Резников отрицал заявления РФ об отводе войск
11:14
бтр сепар днр
Запрещены минометы и артиллерия: в течение 9 часов россияне в зоне ООС совершили 20 обстрелов
11:11
"Реал" заинтересовался самым дорогим футболистом "Шахтера"
11:09
Россия ракета
Россия анонсировала на 19 февраля запуски баллистических и крылатых ракет под руководством Путина в рамках учений
10:58
РФ заявила об отводе военной техники с северной границы Украины
10:43
Минветеранов
Информационная поддержка и реабилитация: в течение 2022 года в Украине планируется запустить приложение "еВетеран"
10:24
Во время карьеры меня постоянно как-то называли, – лучший теннисист мира Джокович ответил людям, обзывающим его "антиваксом"
10:24
Людмила Денисова
Заключенный оккупантами в ОРДО ветеран АТО Бадрак подвергся пыткам и нуждается в немедленном лечении, - Денисова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV