Россия может под чужим флагом совершить химическую атаку, которая "сделает недвижимыми мирных жителей", - Washington Post
Согласно данным американской разведки, заявления РФ об отводе войск могут быть хитростью, и Москва может совершить новое нападение на Украину "в ближайшие дни", которое может включать химическую атаку на мирных жителей
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников, ознакомленных с данными разведки США.
Источники издания получили информацию о том, что анонсированный Россией военный отход от границы Украины был умышленной хитростью. Один из чиновников заявил, что Вашингтон получил "проверенную информацию о том, что заявления России могут являться частью кампании дезинформации, направленной на введение в заблуждение" США и другие государства мира. Два других американских чиновника и один европейский чиновник независимо подтвердили, что были ознакомлены с разведкой.
По словам чиновников, российские силы продолжают наращивание у границы Украины, а обстрелы на Востоке страны усиливаются.
Два источника заявили, что существуют дополнительные разведывательные данные, указывающие на то, что вторжение России под фальшивым флагом будет предусматривать использование химического агента, который обездвижен мирных жителей. Затем Москва использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы убивали мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вину также могут возложить на американцев.
Выступая в Совете Безопасности ООН 17 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен отметил инсценировку атаки с использованием химического оружия среди возможностей, которые Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения.
Потенциальная акция РФ под фальшивым флагом может также включать "надуманный так называемый теракт внутри России", фальшивое братское захоронение, инсценированное нападение беспилотников на мирных жителей или "фальшивую, или даже реальную атаку с применением химического оружия".
Блинкен призвал Россию отказаться от какого-либо нового вторжения в Украину и отправить свои силы обратно в казармы.
Напомним, президент США Джо Байден считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней и сделает она это под фальшивым флагом.
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации , несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни российские войска на украинской границе увеличились по меньшей мере на 7 тыс.
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