Россия может побудить Сербию провоцировать конфликты не только с Косово, - эксперт-балканист

Об этом в эфире Еспресо сказала эксперт-балканист Мария Гелетий.

"Балканы - это горячая точка и она будет всегда использоваться Россией для разжигания нового конфликта в Европе. ЕС и США не хотят этого, я думаю, что косовские власти тоже не хотят, потому что они пережили этот конфликт. Это очень сложная ситуация и тяжело потом восстанавливать страну", - отметила она.

По ее мнению, РФ будет продолжать дестабилизацию на Балканах.

"Я ожидаю, что Россия будет вмешиваться в этот конфликт, будет подогревать сербов для того, чтобы они в дальнейшем каким-то образом обостряли ситуацию. Это может касаться не только Косово, а Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, где тоже есть вопросы, которые вызывают беспокойство у сербского населения", - подытожила Гелетий.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было неудовлетворено решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы. Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.

1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября.

На границе Сербии и Косово возобновлено движение через пункты пропуска после того, как косовские сербы разобрали возведенные там накануне баррикады.