Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Цорн.

"У России очень много снарядов. Часть из них – устаревшие и неточные, но именно поэтому они и влекут за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Они за день используют 40-60 тысяч артиллерийских снарядов", – заявил генерал.

Поэтому, по мнению Цорна, "в военном плане Россия очень способна распространить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудный шаг".

Он считает, что несмотря на войну в Украине, "мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны".

Оценивая перспективы развития войны в Украине, Цорн выразил мнение, что Россия неспособна на успешное наступление глубоко в тыл Украины, а пытается захватить весь Донбасс - хотя военного решения ситуации там не видно.

31 августа в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Западе и Севере Украины оккупанты ведут воздушную разведку в приграничных районах с территории Беларуси и России.

В шпионаже для РФ заподозрили двух высокопоставленных чиновников Германии, занимающих ключевые должности в направлении энергоснабжения.

17 августа в Федеральной службе защиты конституции Германии заявили об ожиданиях усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

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