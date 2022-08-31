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Война с Россией: хроника
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Россия может открыть новый фронт, – немецкий генерал

31 августа, 2022 среда
20:15
война с Россией

Не стоит недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны

Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Цорн.

"У России очень много снарядов. Часть из них – устаревшие и неточные, но именно поэтому они и влекут за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Они за день используют 40-60 тысяч артиллерийских снарядов", – заявил генерал.

Поэтому, по мнению Цорна, "в военном плане Россия очень способна распространить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудный шаг".

Он считает, что несмотря на войну в Украине, "мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны".

Оценивая перспективы развития войны в Украине, Цорн выразил мнение, что Россия неспособна на успешное наступление глубоко в тыл Украины, а пытается захватить весь Донбасс - хотя военного решения ситуации там не видно.

  • 31 августа в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Западе и Севере Украины оккупанты ведут воздушную разведку в приграничных районах с территории Беларуси и России.
  • В шпионаже для РФ заподозрили двух высокопоставленных чиновников Германии, занимающих ключевые должности в направлении энергоснабжения.
  • 17 августа в Федеральной службе защиты конституции Германии заявили об ожиданиях усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

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