Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"У россиян всегда остается возможность осуществления тех гибридных сценариев, которые они применяли в Украине. Это может быть случай воспроизведения ДНР/ЛНР на некоторых небольших северных общинах, проживающих в Финляндии. Это также может быть вариант воспроизведения на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане , который является территорией НАТО, чтобы отколоть от альянса и заблокировать полностью с моря, или это может быть воспроизведение таких сценариев в регионе Балтийского моря, как в странах НАТО, так и в странах, которые хотят вступать в альянс. Россияне имеют возможность довести подобные мероприятия до угроз гибридной войны. Вопрос в том, насколько это будет результативно и действительно ли россияне верят в то, что основание, скажем, народной республики где-то на севере Финляндии, или сеяние каких-то протестных настроений в Швеции, или попытки гибридной агрессии в страны Балтии будут иметь реальное влияние на ситуацию" - отметил Краев .



Эксперт отметил, что сейчас НАТО переходит концептуально к совершенно иному рассмотрению вступления новых членов в альянс. Если раньше пытались отстранить страны от вступления в НАТО, как это было с Украиной и Грузией в 2008 году, то сейчас наоборот - ускоренное вступление. Большее сотрудничество с НАТО будет предохранителем от России. И в этом случае Финляндия и Швеция показали такое концептуальное изменение подхода.



"Если продолжить о Шпицбергене, то там россияне просто сдуют пыль со старых методичек и их применят. Потому что на Шпицбергене по состоянию на прошлый год около 25% населения – это русскоязычные шахтеры, в то же время для Норвегии Шпицберген остается важным центром добычи каменного угля. Завезенная туда диаспора российских шахтеров еще во времена империи до сих пор составляет весомую социальную и политическую прослойку. Тот сценарий, который сейчас рассматривает НАТО, это воспроизведение Донецкого сценария №2, в котором шахтеры оказались в угрозе или на них там давят условные норвежские. националисты и запрещают общаться на русском и так далее.Северный флот может заблокировать этот архипелаг, поэтому россияне в северном регионе Балтийского моря и в Северном море, к сожалению, сохраняют свою классическую вилку. Они могут пойти как на военное, так и на политическое обострение. Соответственно, они будут расшатывать эту ситуацию, пытаться отвлечь внимание Запада именно на эти нарративы, чтобы уменьшить давление на них из-за Украины", – объяснил эксперт.



Александр Краев добавил, что Арктика становится стратегическим регионом стран альянса. Она крайне важна и из-за природных ресурсов, и из-за инфраструктурных возможностей, которые она предоставляет, и потому, что и Китай имеет там тоже интересы.



Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" подытожил, что Россия в любом ключе сможет применить северное направление, чтобы усилить свое давление на Украину и освободить немного свои войска или чтобы расшатать изнутри альянс и добиться неоднородной позиции альянтов в вопросе приема новых членов. Россия продолжает держать нас на шахматной вилке.