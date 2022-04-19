Россия может остановить войну уже сегодня, - в ЕС ответили РФ на упреки, что поставки оружия Украине разжигают конфликт

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает Укринформ.

Именно так представитель заявил на вопрос журналистов, не приведут ли поставки европейского оружия в Украину к усилению войны и еще большим жертвам среди украинцев.

"Эта война может остановиться сегодня, если Россия примет такое решение. Это не имеет ничего общего с поставками оружия в Украину. Украина только обороняется. Война будет остановлена в тот день, когда Россия решит остановить ее. Не стоит связывать между собой эти две разные вещи еще и потому, что именно такую связь пытаются делать россияне, но именно у России есть желание продолжать агрессию против Украины", - отметил Мамер.

В свою очередь пресс-секретарь ЕС Питер Стано, отвечая на этот же вопрос, отметил, что поставки от ЕС и стран-членов большего количества оружия для Украины не означает "больше войны", поскольку только предоставляет украинской армии больше возможностей для обороны и защиты своей страны и своего народа от безумной и безосновательной российской агрессии.

"Рамки, в которых ЕС пытается найти решение для этого конфликта, – это ООН и международные площадки, поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Российская агрессия направлена не только против Украины. Это также агрессия против Хартии ООН, против международного гуманитарного права, против правил и принципов, по которым построен современный цивилизованный мир. Это откровенный вызов международным правилам, и он должен быть решен международными усилиями..." - отметил Стано.

Отвечая на уточняющий вопрос, верит ли ЕС в возможность нанесения военного поражения России или предпочтет поиск дипломатического решения, Стано подчеркнул, что ЕС всегда за решение всех спорных вопросов путем переговоров, а не агрессивной войны.

"С начала противозаконной агрессии России, и даже задолго до этого, ЕС отмечал, что любые вопросы в отношениях между Россией и Украиной, реальные или сюрреалистические, должны обсуждаться за столом переговоров. ЕС поддерживал такое обсуждение во многих форматах. Но от России зависит. , когда она решит остановить свою агрессию против Украины и ее народа. До того времени Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину – финансово, экономически, а также в военном измерении", - заявил Стано.

При этом он подтвердил, что ЕС будет продолжать политику санкций, чтобы ограничить возможность путинской машины войны нести в Украину смерть и разрушение.

"Мы будем усиливать международное давление на Путина, чтобы остановить эту войну. Потому что Россия все больше изолирует себя от международного сообщества в результате нарушений международного законодательства и своего неуважения к Хартии ООН", - добавил спикер ЕС.

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