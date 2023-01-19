Об этом сообщает в среду, 18 января, белорусское издание "Наша Ніва".

"Генштаб ВСУ 29 декабря сообщал, что у украинских границ находится вдвое меньше российских военных, чем было 24 февраля. Однако информация "Нашей Нивы" о опрокидывании российских войск в цистернах свидетельствует о том, что присутствие российских войск в Беларуси может быть больше", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.

"Переправляют ли в Беларусь таким образом или аналогичными замаскированными способами военную технику и боеприпасы, мы не знаем", - пишет издание.

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