Россия может опрокидывать своих военных в Беларусь в железнодорожных цистернах, - СМИ
Российская Федерация использует железнодорожные цистерны для тайного опрокидывания своих военнослужащих на территорию Беларуси
Об этом сообщает в среду, 18 января, белорусское издание "Наша Ніва".
"Генштаб ВСУ 29 декабря сообщал, что у украинских границ находится вдвое меньше российских военных, чем было 24 февраля. Однако информация "Нашей Нивы" о опрокидывании российских войск в цистернах свидетельствует о том, что присутствие российских войск в Беларуси может быть больше", - отмечает издание.
Журналисты отмечают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы ввести в заблуждение спутниковое и визуальное наблюдение.
"Переправляют ли в Беларусь таким образом или аналогичными замаскированными способами военную технику и боеприпасы, мы не знаем", - пишет издание.
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