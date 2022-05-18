Россия может окружить Одессу, привлекая Приднестровье и морской десант с острова Змеиный, - военный аналитик Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что страна-агрессор Россия не оставляет планов окружить Одессу, привлекая войска в Приднестровье, морской десант с острова Змеиный и прорыв обороны ВСУ возле Николаева
Аналитик высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Одесса сейчас заблокирована, ведь мы отрезаны от моря военно-морским путем. Мы также видим приготовления на острове Змеиный - попытка создать систему ПВО, которая заменила бы уничтоженный крейсер "Москва". Западная часть Одесской области отрезана из-за разрушения моста возле Затоки. Единственная дорога , которая связывает эту часть Одесской области с восточной частью – селом Паланка в Молдове. Очевидно, что Россия готовит военные действия из Приднестровья, где у рашистов находится 2 батальонно-тактические группы. Этими силами они могут пройти в село Паланка, перерезать коммуникации - отрезать западную часть Одесской области, а в районе Затоки высадить морской десант с острова Змеиный. Но окружение Одессы возможно только при условии проведения более широкой операции с целью прорыва обороны возле Николаева, окружения Одессы и создания наземного коридора с Приднестровьем", - отметил Самусь.
Военный аналитик подчеркнул, что захват Одессы может обернуться для Украины поражением в войне с Россией, ведь это повлечет за собой жесткие экономические и тактические последствия.
"Если такой вариант удался бы россиянам, Украина потерпела бы мощное экономическое, геополитическое, военно-политическое и военно-стратегическое поражение. Если бы россияне достигли на Южном направлении такого успеха, то Путин мог бы фиксировать эту ситуацию и давить на Украину и Запад с целью подписания мирных или замораживающих соглашений. Тогда агрессор согласился бы на такую ситуацию, ведь это принесло бы разрушительные последствия украинской экономике - дисбаланс, который в короткой перспективе исправить невозможно, поэтому Путин и надеется таким образом разрушить экономику Украины и давить на нас. Путин не оставил цели разрушения нашего государства. Поэтому, по моему мнению, наиболее критическим является Южное направление боевых действий", - заметил Михаил Самусь.
- Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.
- Начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что Змеиный остров важен России для высадки десанта на территорию непризнанного Приднестровья и контроля положения на Юге Украины, однако ВСУ будут бороться за остров.
- ОК "Юг" сообщало, что вблизи Чернобаевки украинские военные уничтожили вражеский склад горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику, а также за сутки 17 мая на Юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией поражено 110 позиций.
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