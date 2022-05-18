Аналитик высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Одесса сейчас заблокирована, ведь мы отрезаны от моря военно-морским путем. Мы также видим приготовления на острове Змеиный - попытка создать систему ПВО, которая заменила бы уничтоженный крейсер "Москва". Западная часть Одесской области отрезана из-за разрушения моста возле Затоки. Единственная дорога , которая связывает эту часть Одесской области с восточной частью – селом Паланка в Молдове. Очевидно, что Россия готовит военные действия из Приднестровья, где у рашистов находится 2 батальонно-тактические группы. Этими силами они могут пройти в село Паланка, перерезать коммуникации - отрезать западную часть Одесской области, а в районе Затоки высадить морской десант с острова Змеиный. Но окружение Одессы возможно только при условии проведения более широкой операции с целью прорыва обороны возле Николаева, окружения Одессы и создания наземного коридора с Приднестровьем", - отметил Самусь.

Военный аналитик подчеркнул, что захват Одессы может обернуться для Украины поражением в войне с Россией, ведь это повлечет за собой жесткие экономические и тактические последствия.

"Если такой вариант удался бы россиянам, Украина потерпела бы мощное экономическое, геополитическое, военно-политическое и военно-стратегическое поражение. Если бы россияне достигли на Южном направлении такого успеха, то Путин мог бы фиксировать эту ситуацию и давить на Украину и Запад с целью подписания мирных или замораживающих соглашений. Тогда агрессор согласился бы на такую ситуацию, ведь это принесло бы разрушительные последствия украинской экономике - дисбаланс, который в короткой перспективе исправить невозможно, поэтому Путин и надеется таким образом разрушить экономику Украины и давить на нас. Путин не оставил цели разрушения нашего государства. Поэтому, по моему мнению, наиболее критическим является Южное направление боевых действий", - заметил Михаил Самусь.

Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.

Начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что Змеиный остров важен России для высадки десанта на территорию непризнанного Приднестровья и контроля положения на Юге Украины, однако ВСУ будут бороться за остров.

ОК "Юг" сообщало, что вблизи Чернобаевки украинские военные уничтожили вражеский склад горюче-смазочных материалов, 29 захватчиков, зенитно-ракетный комплекс и другую российскую технику, а также за сутки 17 мая на Юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией поражено 110 позиций.

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