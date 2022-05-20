Россия может объявить официальный дефолт уже в июне, – инвестиционный банкир Фурса

Инвестиционный банкир отметил, что у РФ уже возник дефицит бюджета еще в апреле, а это очень необычная история, потому что обычно они профицитны.



"В России уже есть дефицит бюджета из-за военных действий, расходов на армию и санкции, которые ограничивают россиян зарабатывать деньги. Дефолт это не о том, что у них заканчиваются деньги. После 25 мая заканчивается разрешение, которое оформлено во время введения санкций, на любые транзакции и, в том числе на выплату Минфином РФ внешнего долга"- объяснил Фурса.



Аналитик подчеркнул, что любые операции в долларах проходят через американские банки и, если США не продлят разрешение, а уже американская пресса пишет, что все-таки не продлит, то с 25 мая Россия физически не сможет платить. То есть, деньги есть, но платить не смогут.



"27 мая у РФ есть платеж по еврооблигациям, если они не заплатят, то через месяц, 27 июня, у них официально будет дефолт. Для нас это безделушка, но ведь приятно. Все признаки дефолта в российской экономике есть и так, из-за санкций. Моральный дефолт уже произошел. Поэтому то, что у них будет официальный дефолт, это усложнит им дальнейшую жизнь через 3-5 лет, если они будут вести себя нормально и будут пытаться вернуться на рынок" - рассказал эксперт.

Сергей Фурса добавил по психологическому фактору дефолта, потому что у многих россиян есть фантомная боль с 1998 года, и ассоциация, что дефолт – это обнищание, поэтому они могут среагировать как панически. Соответственно во избежание этих панических реакций Россия пока обслуживает внешние долги.

Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.

3 мая Россия избежала дефолта , ее выплаты России по выпускам облигаций дошли до держателей долга

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