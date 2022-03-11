Россия может напасть на Одессу с территории оккупированного Приднестровья, - Труханов

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"В планах агрессора взять наш город через Вознесенск от Приднестровья. Таким образом город будет отрезан и оцеплен. Также предполагаем, что, может, в это время подойдут военно-десантные корабли РФ и оцепят наш город со стороны моря", - сообщил Труханов. .

По его словам, город готовится к возможному окружению – создаются стратегические запасы продовольствия и лекарств.

