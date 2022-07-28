Такую оценку в докладе "Пути к эскалации России против НАТО" дают аналитики Rand Corporation – американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона, пишет The Moscow Times.

По мнению Rand, побудить Кремль к отчаянному шагу может идея о том, что прямое военное вмешательство НАТО в войну в Украине неизбежно, как и дальнейший конфликт со всем блоком. В этом случае российское руководство может решиться первым нанести удар странам Альянса.

При этом арсенал неядерных ракет большой дальности в российской армии существенно сократился во время военных действий против Украины, а с ним и возможности конвенционного удара по НАТО.

"Кремль, таким образом, может либо немедленно прибегнуть к тактическому ядерному оружию, либо сделать это гораздо раньше в ходе конфликта, чем если бы его неядерные возможности не были растеряны в результате войны. Хотя решение об использовании таких вооружений будет иметь моментальные последствия, российская военная доктрина предполагает такой сценарий, а армия давно к нему подготовлена", - говорится в докладе.

Аналитики выделяют три основных фактора, которые могут привести Кремль к мысли, что конфликта с НАТО не избежать. Во-первых, это могут быть масштабные общественные выступления с призывом наказать Россию за военные преступления. Даже если правительства стран Запада будут сопротивляться давлению, у Кремля могут возникнуть сомнения, что рано или поздно они сдадутся.

Во-вторых, Россия может отреагировать на повышенную готовность или передовое развертывание ударных средств дальнего действия НАТО — возможны превентивные удары.

В-третьих, российское руководство может решить, что НАТО уже участвует в конфликте, поскольку в Украине находятся добровольцы и инструкторы с Запада, а поставки современных систем вооружений нуждаются в технических советниках.

Кроме того, горизонтальную эскалацию, то есть вовлечение новых сторон в конфликт, могут спровоцировать угроза военного поражения или внутренняя нестабильность в России, в которой Кремль может увидеть "руку" Запада.

"Целью превентивных ударов России будет быстро склонить НАТО к тому, чтобы не вести дальнейшие военные операции", - пишет Rand.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb