Россия может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью раздела Украины, - капитан ВМС США
Войска Российской Федерации могут нанести новые мощные удары по территории Днепра и Одессы с целью захвата этих городов и раздела территории Украины.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прямой язык во время эфира телемарафона капитана первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табаха.
"Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться", - прокомментировал Табах.
По его словам, все говорит о том, что оккупантами готовится новый удар по городам Одесса и Днепр.
"Мне это вполне понятно, и об этом говорят мои товарищи — и украинские, и американские военные. Существуют определенные признаки того, что РФ планирует поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. Вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть. И видно, что ВСУ также к этому готовятся. Сейчас все работают на время. У всех мало времени", - заявляет он.
Также по его мнению, обе стороны действуют в условиях ограниченных временных рамок.
"Сейчас каждый час, каждую минуту, секунду — это жизнь украинцев и военных", — отметил военный.
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