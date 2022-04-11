Россия может нанести сильные удары по Днепру и Одессе с целью раздела Украины, - капитан ВМС США

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прямой язык во время эфира телемарафона капитана первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табаха.



"Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему нужно готовиться", - прокомментировал Табах.



По его словам, все говорит о том, что оккупантами готовится новый удар по городам Одесса и Днепр.



"Мне это вполне понятно, и об этом говорят мои товарищи — и украинские, и американские военные. Существуют определенные признаки того, что РФ планирует поделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. Вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть. И видно, что ВСУ также к этому готовятся. Сейчас все работают на время. У всех мало времени", - заявляет он.



Также по его мнению, обе стороны действуют в условиях ограниченных временных рамок.



"Сейчас каждый час, каждую минуту, секунду — это жизнь украинцев и военных", — отметил военный.



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