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Россия может нанести новый ракетный удар по Украине 6 декабря, - спикер командования Воздушных сил

6 декабря, 2022 вторник
07:47
война с Россией

Во вторник, 6 декабря, войска РФ могут нанести новые ракетные удары по территории Украины, поэтому гражданам следует быть готовыми к этому

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Суспильне.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (День ВСУ, - ред.). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили", - заметил он.

Украинцам следует постоянно помнить о ракетной угрозе и быть к этому готовым: "Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего - защищать граждан, свое государство".

Игнат напоминает, что во время атаки РФ 5 декабря украинские воины уничтожили более 60 российских ракет, однако Украина нуждается в больших силах и средствах для эффективной защиты угроз с воздуха.

"5 декабря была отражена очередная агрессия России с воздуха, более 60 ракет оккупантов были сбиты. И это заслуга всех Сил обороны, Воздушных сил, всех, кто обороняет наше сегодняшнее небо. Многие жизни сегодня спасены, спасены объекты критической инфраструктуры. С начала октябрь противник это делает методично, основных своих тактических планов не меняет - используют авиацию, корабли, другие средства. Ничего нового. Запускают из Каспия, из района Волгодонская, также ракеты С-300, - отмечает он.

По словам спикера Воздушных сил, силы противовоздушной обороны состоят из зенитно-ракетных войск, привлеченной авиации, а также мобильных огневых групп, вооруженных зенитно-ракетными комплексами. Результаты же показывают серьезную подготовку защитников неба.

"И будем делать это в дальнейшем, бить врага, как можем. Рассчитываем на поддержку наших партнеров, которые поставляют нам понемногу такие нужные и такие современные средства воздушной обороны - это и Gepard немецкий, и IRIS-T, и NASAMS. Таких систем нужно нам побольше" , чтобы мы действительно защитили и усилили существующие системы ПВО, основу которой сегодня все-таки составляют советские комплексы Бук-М1, С-300", - добавил Игнат.

  • Россия 5 декабря массированно обстреляла Украину ракетами. В Укрэнерго подтвердили попадание российских ракет в энергетические объекты. Из-за российских обстрелов энергообъектов по всей Украине ввели режим аварийных отключений. В общей сложности украинская ПВО сбила более 60 из 70 российских ракет. За сутки в результате российских ударов погибли четыре человека.
  • В свою очередь во время массированного удара РФ по Украине молдавские пограничники обнаружили ракету вблизи города Бричаны.

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