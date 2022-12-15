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Россия может начать новую волну наступления на Украину в феврале, - Резников

15 декабря, 2022 четверг
17:47
война с Россией

В настоящее время 150 тысяч мобилизованных россиян проходят подготовку, рассчитанную ориентировочно на три месяца. Следовательно, оккупанты могут начать новую волну наступления на Украину в феврале

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью The Guardian.

Он напомнил, что во время так называемой частичной мобилизации в октябре в России удалось призвать около 300 тысяч человек, из которых 150 тысяч уже на поле боя. Еще 150 тысяч, по словам Резникова, проходят подготовку, они будут использованы для нового наступления на Украину.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тыс. человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Их готовят по меньшей мере три месяца. Следовательно, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - сказал глава Минобороны.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist сказал, что Россия зимой может совершить наступление на Киев из Беларуси.

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Новости
военные силы Украины
Алексей Резников
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