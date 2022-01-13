Россия может начать новое вторжение в Украину с моря, - вице-адмирал Тарасов
На сегодняшний день угроза вторжения России в Украину из моря вполне реальна, но военно-морские силы готовы отразить любые такие попытки
Об этом рассказал первый заместитель командующего ВМС Украины, вицеадмирал Андрей Тарасов в интервью Sky News .
Отмечается, что российский военно-морской флот и береговая охрана предпринимают все более враждебные действия в Азовском море, перекрывая участки для украинского морского судоходства якобы для учений. Он также отметил, что Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.
"Русские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна", – сказал Тарасов.
Кроме того, он уточнил, что именно по этой причине все силы брошены на восстановление военно-морского флота Украины, уничтоженного после захвата Крыма в 2014 году.
"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии... Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые у нас есть на побережье, способны противостоять любому десанту противника", - добавил Тарасов.
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