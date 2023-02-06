Россия может начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, - Гайдай
Россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .
По его словам, россияне взимают в Луганскую область все больше резервов, в частности техники и боекомплектов, строят оборонные рубежи. РФ заканчивает подготовку мобилизованных.
Однако, по его словам, нужно еще две недели, чтобы переместить новых оккупантов на фронт, сформировать подразделения и распределить их.
"То есть после 15 февраля можно ожидать (наступление, – ред.) в любое время", – сказал Гайдай.
- Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ писали, что Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс.
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