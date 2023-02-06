Россия может начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .

По его словам, россияне взимают в Луганскую область все больше резервов, в частности техники и боекомплектов, строят оборонные рубежи. РФ заканчивает подготовку мобилизованных.

Однако, по его словам, нужно еще две недели, чтобы переместить новых оккупантов на фронт, сформировать подразделения и распределить их.

"То есть после 15 февраля можно ожидать (наступление, – ред.) в любое время", – сказал Гайдай.