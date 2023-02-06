Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

Отмечается, Киев получил "очень надежные данные разведки о намерениях РФ" о наступлении. Это может произойти в течение следующих десяти дней.

Аналитики полагают, что вероятная точка для нового российского наступления находится в районе Кременной и Лимана. Россия уже несколько недель собирает там свои силы. Вероятно, активизация оккупантов связана с тем, что Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

Читайте также: Скорее всего из Беларуси не будет наступления по суше, а делать воздушные провокации они будут 100%, - военный аналитик Гетьман

РФ также наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.

FT отмечает, что враг намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

Анонимный советник ВСУ также сообщил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения: "К этому нужно отнестись серьезно. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и учителя".