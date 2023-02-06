Россия может начать новое наступление в ближайшие 10 дней, - Financial Times
Россия в ближайшие 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс
Об этом пишет Financial Times, со ссылкой на неназванного советника ВСУ.
Отмечается, Киев получил "очень надежные данные разведки о намерениях РФ" о наступлении. Это может произойти в течение следующих десяти дней.
Аналитики полагают, что вероятная точка для нового российского наступления находится в районе Кременной и Лимана. Россия уже несколько недель собирает там свои силы. Вероятно, активизация оккупантов связана с тем, что Путин приказал своим войскам полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.
Читайте также: Скорее всего из Беларуси не будет наступления по суше, а делать воздушные провокации они будут 100%, - военный аналитик Гетьман
РФ также наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
FT отмечает, что враг намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.
Анонимный советник ВСУ также сообщил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения: "К этому нужно отнестись серьезно. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и учителя".
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил: "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- 2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что вражеские войска могут начать наступление на Востоке и Юге к годовщине вторжения в Украину, 24 февраля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное