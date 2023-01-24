Россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают, что Россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, в том числе весной
Об этом сообщает ISW .
Эксперты указывают на то, что, по оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023, что частично подтверждает оценку ISW о том, что российские войска могут осуществить решающее наступление в ближайшие месяцы.
Анализируя собранные данные, эксперты института заметили, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.
- 16 января в ГУР сообщили, что российский диктатор Владимир Путина поставил перед новым командующим группировкой войск в Украине Валерием Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта 2023 года .
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