Россия может мобилизовать еще миллион человек, - разведка ФРГ

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland .

Он напомнил, что осенью 2022 года было мобилизовано около 300 тысяч человек, часть еще проходит обучение, часть уже направлена на поле боя.

"Мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона людей, если в Кремле сочтут это необходимым", - подчеркнул Каль.

Глава немецкой спецслужбы считает, что президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам. Ведь сейчас Путин стремится принять решение на поле боя и реализовать больше преимуществ, чтобы в дальнейшем, возможно, диктовать мир на своих условиях.

Война во многих аспектах оказалась совсем не такой, как считалось в Москве, Киеве и на Западе, добавил глава BND.

Сначала Россия считала, что сможет установить контроль над соседней страной небольшим количеством "точных военных, скорее символических и демонстративных действий". Однако сделать это не удалось, что дало украинской стороне значительное ситуационное преимущество, отметил Каль. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное преимущество по делу, подчеркнул он.

На Донбасс, на котором сосредоточено основное внимание армии РФ, прибывает все большее число российских войск. По его словам, украинской армии по-прежнему удается эффективно обороняться от сил РФ, но в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада.