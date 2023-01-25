Россия может мобилизовать депортированных украинцев, - Центр нацсопротивления
Россия может отправить на войну в Украину депортированных украинцев
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В РФ могут мобилизовать депортированных украинцев вместе с мигрантами, чтобы уменьшить напряжение среди россиян из-за мобилизации. Любые тезисы Кремль обычно вбрасывает через соприкасающихся людей, а затем эти тезисы подхватывают информационные врага. Так, накануне предложение мобилизовать всех мигрантов, кто получил России, официально озвучил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин", - говорится в материале.
По информации ЦНС, речь идет и о мобилизации мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий Украины.
Кремлевские социологи и аналитики исследовали, что такие предложения положительно воспринимаются россиянами, среди которых растет возмущение новой волны мобилизации в РФ.
Что делать, если Россия пытается мобилизовать украинца:
"Центр национального сопротивления информирует, если вы или ваши друзья и родственники проживаете на ВОТ, или же депортированы в РФ, – россияне могут использовать вас в войне против Украины принудительно мобилизовав. Если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на ВТО, обращайтесь на горячую линию проекта "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - пишет ЦНС.
- 20 января стало известно, что украинцев, которых российские оккупанты вывезли на территории России, паспортизируют по новому месту жительства.
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