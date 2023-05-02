Об этом сообщает Reuters.

В отчете датской разведки говорится, что вторжение России в Украину усилило потребность Москвы в сборе разведданных в странах НАТО.

В сообщении говорится, что Дания будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией как транзитный пункт для подкрепления НАТО, поскольку страна контролирует выход к Балтийскому морю.

"Потребность России в получении информации в Дании возросла... и поэтому PET (разведка, – ред.) ожидает, что РФ попытается использовать другие способы шпионажа в Дании. Это может быть размещение офицеров разведки в Дании за пределами дипломатических представительств, например, как журналистов или бизнесменов, или же вербовка российскими спецслужбами датских источников в России или в третьих странах", - объясняет разведка.

Кроме того, отмечается, что РФ может использовать кибершпионаж и сбор электронных источников.