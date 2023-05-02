Россия может использовать журналистов и бизнесменов в Дании как шпионов, - датская разведка
Датская разведка считает, что после высылки российских дипломатов из страны, РФ может использовать в качестве шпионов бизнесменов и журналистов
Об этом сообщает Reuters.
В отчете датской разведки говорится, что вторжение России в Украину усилило потребность Москвы в сборе разведданных в странах НАТО.
В сообщении говорится, что Дания будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией как транзитный пункт для подкрепления НАТО, поскольку страна контролирует выход к Балтийскому морю.
"Потребность России в получении информации в Дании возросла... и поэтому PET (разведка, – ред.) ожидает, что РФ попытается использовать другие способы шпионажа в Дании. Это может быть размещение офицеров разведки в Дании за пределами дипломатических представительств, например, как журналистов или бизнесменов, или же вербовка российскими спецслужбами датских источников в России или в третьих странах", - объясняет разведка.
Кроме того, отмечается, что РФ может использовать кибершпионаж и сбор электронных источников.
- Ранее Дания отказалась привлекать Россию к расследованию диверсий на "Северных потоках".
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