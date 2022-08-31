Россия может использовать ЗАЭС в качестве аргумента для остановки украинского контрнаступления на Юге, - политолог Кулик
Запорожская АЭС может быть частью крупного переговорного пакета о перемирии в Украине
Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Виталий Кулик.
По его мнению, Запорожская АЭС – это весомый козырь РФ в переговорах с Западом.
"Речь идет о преференциях на разных направлениях – от санкций до принуждения к переговорам, о признании "новой геополитической реальности" – смириться с потерей Крыма и Донбасса. Это определенная переговорная позиция для переговоров о новой системе безопасности в Европе – гарантий для РФ по непродвижению НАТО", - сказал он.
Кулик считает, что ЗАЭС может быть частью крупного переговорного пакета о перемирии - "корейского варианта" для Украины или временного соглашения о прекращении огня на Юге и не продвижении ВСУ.
"Вокругкремлевские эксперты уже несколько недель говорят о том, что гарантией безопасности даже определенной демилитаризации ЗАЭС может быть отсутствие определенных наступательных действий украинской армии. Это основное тактическое требование Путина. Эту козырную карту они не отдадут, даже если МАГАТЭ договорится о частичной демилитаризации станции", - подытожил политолог.
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