Россия может использовать ЗАЭС в качестве аргумента для остановки украинского контрнаступления на Юге, - политолог Кулик

Об этом в эфире Эспрессо сказал политолог Виталий Кулик.

По его мнению, Запорожская АЭС – это весомый козырь РФ в переговорах с Западом.

"Речь идет о преференциях на разных направлениях – от санкций до принуждения к переговорам, о признании "новой геополитической реальности" – смириться с потерей Крыма и Донбасса. Это определенная переговорная позиция для переговоров о новой системе безопасности в Европе – гарантий для РФ по непродвижению НАТО", - сказал он.

Кулик считает, что ЗАЭС может быть частью крупного переговорного пакета о перемирии - "корейского варианта" для Украины или временного соглашения о прекращении огня на Юге и не продвижении ВСУ.

"Вокругкремлевские эксперты уже несколько недель говорят о том, что гарантией безопасности даже определенной демилитаризации ЗАЭС может быть отсутствие определенных наступательных действий украинской армии. Это основное тактическое требование Путина. Эту козырную карту они не отдадут, даже если МАГАТЭ договорится о частичной демилитаризации станции", - подытожил политолог.