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Россия может использовать РПЦ для легитимизации войны против Украины, - координатор спецслужб Польши Жарин

13 февраля, 2023 понедельник
17:45
война с Россией

Вероятно, русскую православную церковь могут использовать на международном уровне для легитимизации полномасштабной войны против Украины

Об этом заявил координатор спецслужб Польши Станислав Жарин .

"Нужно ожидать, что Православная Церковь может быть использована на международном уровне для легитимизации войны", – написал он.

Жарин добавил, что РПЦ также может использоваться для поляризации и радикализации западных обществ, в которых работает эта церковь. По его словам, это типичный метод, часто используемый в гибридных атаках против западных стран.

Также координатор польских спецслужб отметил, что патриарх Кирилл долгое время был и остается для русского режима человеком с важной функцией. Его действия, по словам Жарина, попытка религиозной манипуляции для консолидации общества. Таким образом Кирилл пытается изобразить российский агрессивный империализм как борьбу добра и зла и показать Россию как убежище моральных ценностей.

"Симптоматично, что Русская православная церковь недавно обнародовала письма патриархов из разных стран, которые использовались для предположения, что православные общины за пределами России поддерживают действия России против Украины", - отметил Жарин.

  • 21 января российский патриарх Кирилл требовал от РПЦ "мобилизовать" прихожан, чтобы собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.
  • 5 февраля стало известно, что патриарх Кирилл в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза.
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